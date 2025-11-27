14 हजार से ज्यादा किसानों को 104 करोड़ रुपये का भुगतान, छत्तीसगढ़ में रफ्तार पकड़ने लगी धान खरीदी

नईदुनिया न्यूज, बालोद। जिले में धान खरीदी की गति अब लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे किसान बिना किसी परेशानी के समर्थन मूल्य पर अपनी उपज बेच पा रहे हैं। इसकी मुख्य वजह जिला प्रशासन की व्यापक तैयारी और कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा की ताबड़तोड़ निगरानी है, जिसके चलते लापरवाह अधिकारी-कर्मचारियों पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है और खरीदी केंद्रों पर व्यवस्थाएं चाक-चौबंद हैं।

खरीदी आंकड़ा 6.37 लाख क्विंटल पार बालोद जिले में 143 धान खरीदी केंद्रों पर विक्रय की प्रक्रिया सुचारू रूप से जारी है। एक ओर किसान धान की कटाई और मिंजाई के बाद टोकन के माध्यम से उपार्जन केंद्रों तक पहुंच रहे हैं, वहीं दूसरी ओर प्रशासन ने सुनिश्चित किया है कि उन्हें कोई परेशानी न हो। बुधवार तक जिले में 14,296 किसानों से कुल छह लाख 37 हजार 142 क्विंटल धान की खरीदी की जा चुकी है, जिसकी कुल राशि 151 करोड़ 57 लाख 14 हजार 6 रुपये है।