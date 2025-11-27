मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    14 हजार से ज्यादा किसानों को 104 करोड़ रुपये का भुगतान, छत्तीसगढ़ में रफ्तार पकड़ने लगी धान खरीदी

    Paddy procurement: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में धान खरीदी की गति अब लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे किसान बिना किसी परेशानी के समर्थन मूल्य पर अपनी उपज बेच पा रहे हैं। बुधवार तक जिले में 14,296 किसानों से कुल छह लाख 37 हजार 142 क्विंटल धान की खरीदी की जा चुकी है, जिसकी कुल राशि 151 करोड़ 57 लाख 14 हजार 6 रुपये है।

    By Digital Desk
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Thu, 27 Nov 2025 02:35:44 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 27 Nov 2025 02:35:44 PM (IST)
    14 हजार से ज्यादा किसानों को 104 करोड़ रुपये का भुगतान, छत्तीसगढ़ में रफ्तार पकड़ने लगी धान खरीदी
    छत्तीसगढ़ में रफ्तार पकड़ने लगी धान खरीदी

    HighLights

    1. बालोद में धान खरीदी की गति लगातार बढ़ रही है
    2. 14 हजार 296 किसानों को मिला 104 करोड़ रुपये का भुगतान
    3. जिले में 6.37 लाख क्विंटल से अधिक धान की खरीदी

    नईदुनिया न्यूज, बालोद। जिले में धान खरीदी की गति अब लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे किसान बिना किसी परेशानी के समर्थन मूल्य पर अपनी उपज बेच पा रहे हैं। इसकी मुख्य वजह जिला प्रशासन की व्यापक तैयारी और कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा की ताबड़तोड़ निगरानी है, जिसके चलते लापरवाह अधिकारी-कर्मचारियों पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है और खरीदी केंद्रों पर व्यवस्थाएं चाक-चौबंद हैं।

    खरीदी आंकड़ा 6.37 लाख क्विंटल पार

    बालोद जिले में 143 धान खरीदी केंद्रों पर विक्रय की प्रक्रिया सुचारू रूप से जारी है। एक ओर किसान धान की कटाई और मिंजाई के बाद टोकन के माध्यम से उपार्जन केंद्रों तक पहुंच रहे हैं, वहीं दूसरी ओर प्रशासन ने सुनिश्चित किया है कि उन्हें कोई परेशानी न हो। बुधवार तक जिले में 14,296 किसानों से कुल छह लाख 37 हजार 142 क्विंटल धान की खरीदी की जा चुकी है, जिसकी कुल राशि 151 करोड़ 57 लाख 14 हजार 6 रुपये है।


    सीसीबी नोडल चिंता राम रावटे के अनुसार, इसमें से ऋण वसूली के बाद 104 करोड़ 99 लाख 4 हजार 448 रुपये सीधे किसानों के खातों में ट्रांसफर किए गए हैं। आज गुरुवार को भी 2,497 किसानों को टोकन जारी किया गया है, जिनसे एक लाख 15 हजार 946 क्विंटल धान की खरीदी की जाएगी।

    कलेक्टर की निगरानी से सुनिश्चित हुई सुगम व्यवस्था

    कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा स्वयं निरंतर धान खरीदी केंद्रों का औचक निरीक्षण कर रही हैं और व्यवस्थाओं का जायजा ले रही हैं। उनकी सक्रिय मॉनिटरिंग के चलते, केंद्रों पर समय पर धान खरीदी, तौल और परिवहन सुनिश्चित हो रहा है। लापरवाह अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई से खरीदी प्रक्रिया में पारदर्शिता और गति बनी हुई है। किसानों को टोकन और विक्रय में किसी प्रकार की समस्या नहीं उठानी पड़ रही है, जिससे उन्हें इस साल बेहतर और सुगम अनुभव मिल रहा है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.