राजनांदगांव से बालोद आ रही सुपर आनंद की बस धू-धू कर जली, बाल-बाल बचे 20 यात्री, पटाखे रखे थे

नईदुनिया प्रतिनिधि, बालोद। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के डौंडीलोहारा-बालोद मुख्य मार्ग पर सोमवार रात एक चलती हुई यात्री बस में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते यह बस आग के गोले में तब्दील हो गई और पूरी तरह जलकर खाक हो गई। समय रहते यात्री बस से उतर गए, इसलिए किसी के हताहत होने की घटना सामने नहीं आई है।

बस के भीतर और पिछली डिक्की में भारी मात्रा में पटाखे भरे हुए थे, जो आग की चपेट में आने के बाद एक के बाद एक जोरदार धमाकों के साथ फटने लगे। इन धमाकों की गूंज से आसपास के इलाके में दहशत फैल गई।

राजनांदगांव से बालोद आ रही थी सुपर आनंद बस प्राप्त जानकारी के अनुसार, सुपर आनंद ट्रेवल कंपनी की बस राजनांदगांव से यात्रियों को लेकर बालोद की ओर आ रही थी। सोमवार की रात करीब आठ बजे जब यह बस बालोद थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम मालीघोरी बस स्टैंड के पास नवोदय विद्यालय के समीप पहुंची, तभी अचानक बस के पिछले हिस्से से धुआं निकलने लगा। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए सतर्क चालक ने तुरंत सूझबूझ का परिचय दिया और बस को सड़क के किनारे सुरक्षित रोक दिया। यात्रियों को सुरक्षित उतारा चालक ने बिना एक भी पल गंवाए बस में सवार सभी यात्रियों को तुरंत नीचे उतरने के लिए आवाज लगाई। यात्रियों ने भी तुरंत समझदारी दिखाते हुए बस से नीचे उतरना शुरू कर दिया। जैसे ही सभी 15 से 20 यात्री सुरक्षित बाहर निकले, बस में सुलग रही आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरी तरह लपटों से घिर गई।