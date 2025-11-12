बालोद-धमतरी सीमा पर पुलिस ने पकड़े हवाला के 3 करोड़ रुपये, नोट छिपाने के लिए कार में बनाया था 'गुप्त लॉकर'

नईदुनिया प्रतिनिधि, बालोद: बालोद जिला पुलिस ने धमतरी सीमा क्षेत्र पर एक बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने तीन करोड़ रुपए से अधिक की संदिग्ध नकदी ले जा रही एक क्रेटा कार को पकड़ा है। प्राथमिक तौर पर यह पूरी रकम हवाला की होने का अंदेशा जताया जा रहा है।
जानकारी के अनुसार, महाराष्ट्र पासिंग की कार एमएच 04 एमए 8035 को संदेह के आधार पर रोका गया। तलाशी के दौरान पता चला कि नोटों के बंडल रखने के लिए कार की पिछली सीट के नीचे विशेष रूप से एक गुप्त लॉकर बनाया गया था। पुलिस ने तत्काल कार चालक सहित दो लोगों को हिरासत में ले लिया है और उससे गहन पूछताछ की जा रही है।
यह भी पढ़ें- IIT Bhilai में छात्र की मौत पर बवाल, रात 3 बजे डायरेक्टर ने लिए ये दो बड़े फैसले
प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह बड़ी रकम रायपुर से महाराष्ट्र की ओर ले जाई जा रही थी। बालोद पुलिस ने जब्त की गई राशि की आधिकारिक गिनती के लिए स्टेट बैंक की टीम को बुलाया है। देर रात तक नोटों की गिनती जारी रही, जिसके बाद ही पूरी रकम का सटीक आंकड़ा सामने आ पाएगा। पुलिस इस बड़े हवाला रैकेट के अन्य तार खंगालने में जुटी हुई है।