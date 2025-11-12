मेरी खबरें
    बालोद-धमतरी सीमा पर पुलिस ने पकड़े हवाला के 3 करोड़ रुपये, नोट छिपाने के लिए कार में बनाया था 'गुप्त लॉकर'

    बालोद-धमतरी सीमा पर पुलिस ने 3 करोड़ से अधिक की हवाला राशि जब्त की है। आरोपी कार की सीट के नीचे गुप्त लॉकर बनाकर उसमें रकम छुपाकर महाराष्ट्र ले जा रहे थे। पुलिस ने चालक सहित दो लोगों को हिरासत में लिया है। आरोपियों से पूछताछ जारी है।

    By Digital Desk
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Wed, 12 Nov 2025 02:45:12 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 12 Nov 2025 02:45:32 PM (IST)
    बालोद-धमतरी सीमा पर पुलिस ने पकड़े हवाला के 3 करोड़ रुपये, नोट छिपाने के लिए कार में बनाया था 'गुप्त लॉकर'
    पुलिस को कार में मिला 3 करोड़ नकद

    नईदुनिया प्रतिनिधि, बालोद: बालोद जिला पुलिस ने धमतरी सीमा क्षेत्र पर एक बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने तीन करोड़ रुपए से अधिक की संदिग्ध नकदी ले जा रही एक क्रेटा कार को पकड़ा है। प्राथमिक तौर पर यह पूरी रकम हवाला की होने का अंदेशा जताया जा रहा है।

    जानकारी के अनुसार, महाराष्ट्र पासिंग की कार एमएच 04 एमए 8035 को संदेह के आधार पर रोका गया। तलाशी के दौरान पता चला कि नोटों के बंडल रखने के लिए कार की पिछली सीट के नीचे विशेष रूप से एक गुप्त लॉकर बनाया गया था। पुलिस ने तत्काल कार चालक सहित दो लोगों को हिरासत में ले लिया है और उससे गहन पूछताछ की जा रही है।


    प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह बड़ी रकम रायपुर से महाराष्ट्र की ओर ले जाई जा रही थी। बालोद पुलिस ने जब्त की गई राशि की आधिकारिक गिनती के लिए स्टेट बैंक की टीम को बुलाया है। देर रात तक नोटों की गिनती जारी रही, जिसके बाद ही पूरी रकम का सटीक आंकड़ा सामने आ पाएगा। पुलिस इस बड़े हवाला रैकेट के अन्य तार खंगालने में जुटी हुई है।

