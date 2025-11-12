बालोद-धमतरी सीमा पर पुलिस ने पकड़े हवाला के 3 करोड़ रुपये, नोट छिपाने के लिए कार में बनाया था 'गुप्त लॉकर'

नईदुनिया प्रतिनिधि, बालोद: बालोद जिला पुलिस ने धमतरी सीमा क्षेत्र पर एक बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने तीन करोड़ रुपए से अधिक की संदिग्ध नकदी ले जा रही एक क्रेटा कार को पकड़ा है। प्राथमिक तौर पर यह पूरी रकम हवाला की होने का अंदेशा जताया जा रहा है।

जानकारी के अनुसार, महाराष्ट्र पासिंग की कार एमएच 04 एमए 8035 को संदेह के आधार पर रोका गया। तलाशी के दौरान पता चला कि नोटों के बंडल रखने के लिए कार की पिछली सीट के नीचे विशेष रूप से एक गुप्त लॉकर बनाया गया था। पुलिस ने तत्काल कार चालक सहित दो लोगों को हिरासत में ले लिया है और उससे गहन पूछताछ की जा रही है।