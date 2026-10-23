रावघाट से रायपुर के बीच शुरू हुई यात्री ट्रेन, बालोद स्टेशन से नई ट्रेन में बढ़ी यात्रियों की संख्या

रवि भूतड़ा, नईदुनिया, बालोद। रावघाट से रायपुर के बीच शुरू हुई यात्री ट्रेन को बालोद स्टेशन से शुरुआती प्रतिसाद मिलने लगा है। ट्रेन के परिचालन के शुरुआती दिनों में यात्रि यों की संख्या में धीरे-धीरे बढ़ोतरी देखी जा रही है। पहले दिन जहां महज 6 यात्रियों ने सफर किया था, वहीं तीसरे दिन गुरुवार को यह आंकड़ा बढ़कर 56 तक पहुंच गया।

यात्रियों की संख्या में आई इस बढ़ोतरी से क्षेत्र में नई रेल सेवा के प्रति लोगों की रुचि के संकेत मिल रहे हैं। हालांकि शुरुआती तीन दिनों के आंकड़ों के आधार पर ट्रेन की लोकप्रियता को लेकर कोई अंतिम निष्कर्ष निकालना अभी जल्दबाजी होगी।

पहले दिन 6, दूसरे दिन 2 और तीसरे दिन 56 यात्रियों ने किया सफर रेलवे से प्राप्त जानकारी के अनुसार 20 अक्टूबर को ट्रेन के शुभारंभ के अवसर पर बालोद स्टेशन से 6 यात्रियों ने 3 टिकट लेकर यात्रा की थी। इसके अगले दिन 21 अक्टूबर को 2 यात्रियों ने 2 टिकट खरीदे और सफर किया। वहीं गुरुवार को 56 यात्रियों ने इस ट्रेन से यात्रा की। इन यात्रियों ने कुल 40 टिकट खरीदे, जिनके लिए 1120 रुपये खर्च किए गए। इस तरह पहले दिन के मुकाबले तीसरे दिन यात्रियों की संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है। शुरुआती दिनों में यात्रियों की आवाजाही में उतार-चढ़ाव देखने को मिला है, लेकिन तीसरे दिन हुई बढ़ोतरी को नई रेल सेवा के प्रति शुरुआती आकर्षण के रूप में देखा जा रहा है। गुरुवार को बालोद से सबसे ज्यादा टिकट बिके हैं, जो इस रूट पर यात्रियों की बढ़ती दिलचस्पी को दर्शाता है।