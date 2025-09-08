CG Religion Conversion: एक बार फिर...प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण का खेल, पादरियों सहित 22 पर एक्शन

नईदुनिया न्यूज, बालोद: जिले में प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण का खेल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। विहिप व बजरंग दल की सतर्कता और पुलिस प्रशासन की ओर से अलर्ट रहकर कार्यवाही करने के चलते धर्मांतरण का खेल खेल रहे लोगों मे हड़कंप कि स्थिति बनी हुई हैं। ताजा मामला रविवार को जिले के गुंडरदेही थाना क्षेत्रान्तर्गत सामने आया है। जहां सूचना पर गुंडरदेही पुलिस ने चैनगंज-खलारी के बीच एक घर में अवैध प्रार्थना की आड़ में धर्मांतरण की शिकायत पर मौके पर पहुंची। पुलिस ने 25 से अधिक लोगों को पकड़ थाने लेकर आई। पूछताछ करने पर वैध प्रार्थना सभा होने पर पुलिस ने 22 लोगों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की। इसमे 8 पुरुष और 14 महिला शामिल हैं।
गुंडरदेही पुलिस ने सभी 22 को SDM न्यायालय में पेश किया, जहां 8 लोगों को जेल भेजा गया है। इनमें ग्राम खर्रा निवासी हरख राम मेश्राम पिता इतवारी राम (50), जनपद के पीछे गुंडरदेही निवासी भागीरथी निषाद पिता परउ राम निषाद (46) व बिरेन्द्र निषाद पिता फग्गुराम निषाद (32), साहड़ा चौक, गुंडरदेही निवासी ओंकार सोनकर पिता वेदराम (26), सनौद थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम कोसागोंदी निवासी अगेश्वर निषाद पिता सौखलाल निषाद (46), महासमुंद जिला अंतर्गत बागबाहरा थाना के पड़कीपानी निवासी धनराज विश्वकर्मा पिता मानसिंह (32), गुंडरदेही के वार्ड-6 निवासी पीयूष चंद्राकर पिता रेमन चंद्राकर (23) तथा ग्राम खर्रा निवासी टिकेश्वर मेश्राम पिता हरख राम (23) को न्यायालय के आदेश पर ज्यूडिशियल रिमांड पर जेल भेजा गया है।
दरअसल विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गुंडरदेही नगर के चैनगंज वार्ड में खलारी नाला से पहले एक निजी मकान में कुछ ईसाई पास्टर द्वारा लोगों को एकत्र कर धर्मांतरण करने एवं अवैध रूप से प्रार्थना सभा करने की लिखित शिकायत की। इसके बाद गुंडरदेही पुलिस मौके पर पहुंची और करीब 25 से 30 महिला व पुरुषों को थाने लाई। इनमें 5 से 6 पादरी भी शामिल रहे। यह मामला जिले के अंदर नया नहीं है। इससे पहले भी जिले के डौंडी, डौंडीलोहारा, अर्जुन्दा, गुरूर, दल्लीराजहरा जैसे नगर में भी अवैध प्रार्थना सभा का आयोजन कर धर्मांतरण करने के मामले सामने आये है।
चैनगंज में हुई घटना के बाद विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के जिला अध्यक्ष बलराम गुप्ता ने पुलिस अधीक्षक से फोन पर मामले की जानकारी देते हुए ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। इस दौरान गुंडरदेही क्षेत्र के बजरंग दल के जिला सह संयोजक स्वप्निल शर्मा, प्रखंड संयोजक पंकज साहू, चंदन पटेल, वीरेंद्र कुमार, हिमांशु महोबिया सहित अन्य विहिप व बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की बड़ी भूमिका रही।
हाल ही में हिंदू संगठनों के द्वारा जो अवैध प्रार्थना सभा करने की जगह की जानकारी दी गई, जहां पर मौके पर पुलिस व संगठन के लोग पहुंचे तो देखा कि घरों को ही चर्च बना दिया गया है। बकायदा नामकरण भी कई स्थानों पर किया गया है। जैसे माहुद बी के घर में जब धरपकड़ किया गया तो वहां बकायदा दीवार में चर्च का नाम लिखा हुआ था।
