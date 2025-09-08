CG Religion Conversion: एक बार फिर...प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण का खेल, पादरियों सहित 22 पर एक्शन

नईदुनिया न्यूज, बालोद: जिले में प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण का खेल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। विहिप व बजरंग दल की सतर्कता और पुलिस प्रशासन की ओर से अलर्ट रहकर कार्यवाही करने के चलते धर्मांतरण का खेल खेल रहे लोगों मे हड़कंप कि स्थिति बनी हुई हैं। ताजा मामला रविवार को जिले के गुंडरदेही थाना क्षेत्रान्तर्गत सामने आया है। जहां सूचना पर गुंडरदेही पुलिस ने चैनगंज-खलारी के बीच एक घर में अवैध प्रार्थना की आड़ में धर्मांतरण की शिकायत पर मौके पर पहुंची। पुलिस ने 25 से अधिक लोगों को पकड़ थाने लेकर आई। पूछताछ करने पर वैध प्रार्थना सभा होने पर पुलिस ने 22 लोगों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की। इसमे 8 पुरुष और 14 महिला शामिल हैं।

8 आरोपियों को भेजा जेल गुंडरदेही पुलिस ने सभी 22 को SDM न्यायालय में पेश किया, जहां 8 लोगों को जेल भेजा गया है। इनमें ग्राम खर्रा निवासी हरख राम मेश्राम पिता इतवारी राम (50), जनपद के पीछे गुंडरदेही निवासी भागीरथी निषाद पिता परउ राम निषाद (46) व बिरेन्द्र निषाद पिता फग्गुराम निषाद (32), साहड़ा चौक, गुंडरदेही निवासी ओंकार सोनकर पिता वेदराम (26), सनौद थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम कोसागोंदी निवासी अगेश्वर निषाद पिता सौखलाल निषाद (46), महासमुंद जिला अंतर्गत बागबाहरा थाना के पड़कीपानी निवासी धनराज विश्वकर्मा पिता मानसिंह (32), गुंडरदेही के वार्ड-6 निवासी पीयूष चंद्राकर पिता रेमन चंद्राकर (23) तथा ग्राम खर्रा निवासी टिकेश्वर मेश्राम पिता हरख राम (23) को न्यायालय के आदेश पर ज्यूडिशियल रिमांड पर जेल भेजा गया है।