छत्तीसगढ़ में ड्यूटी के दौरान जान गंवाई, दो पुलिसकर्मियों के परिवारों को मिले 2 करोड़

नईदुनिया प्रतिनिधि, बालोद। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में कर्तव्य निर्वहन के दौरान सड़क दुर्घटना में अपनी जान गंवाने वाले पुलिस के दो दिवंगत जवानों के परिवारों को पुलिस सैलरी पैकेज के अंतर्गत कुल दो करोड़ रुपये की बीमा सहायता राशि प्रदान की गई है। भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा बालोद की ओर से यह वित्तीय सहायता दी गई है, जिससे दोनों पीड़ित परिवारों को इस कठिन समय में आर्थिक संबल प्राप्त हुआ है। जिन दो जवानों के परिवारों को यह लाभ मिला है, उनमें प्रधान आरक्षक संतराम मंडावी और आरक्षक ठनेश टेमार्य शामिल हैं।

प्रधान आरक्षक संतराम मंडावी थाना पुरूर में अपनी सेवाएं दे रहे थे। वह एक जून को पुरूर से कांकेर की ओर राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर जा रहे थे, तभी एक भीषण सड़क दुर्घटना में उनका निधन हो गया था। पुलिस सैलरी पैकेज के प्रावधानों के तहत उनकी पत्नी सावित्री मंडावी और उनके पुत्र देवेंद्र कुमार मंडावी को एक करोड़ रुपये की बीमा सहायता राशि का चेक सौंपा गया। वहीं दूसरी घटना में आरक्षक ठनेश टेमार्य थाना कोतवाली बालोद में पदस्थ थे। उनका निधन तेईस फरवरी को हीरापुर चौक के पास राष्ट्रीय राजमार्ग नौ सौ तीस पर कर्तव्य के दौरान सड़क दुर्घटना में हुआ था। उनकी माता गीता बाई को भी एक करोड़ रुपये की बीमा सहायता राशि का चेक प्रदान किया गया।