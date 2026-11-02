छत्तीसगढ़ में ड्यूटी के दौरान जान गंवाई, दो पुलिसकर्मियों के परिवारों को मिले 2 करोड़

नईदुनिया प्रतिनिधि, बालोद। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में कर्तव्य निर्वहन के दौरान सड़क दुर्घटना में अपनी जान गंवाने वाले पुलिस के दो दिवंगत जवानों के परिवारों को पुलिस सैलरी पैकेज के अंतर्गत कुल दो करोड़ रुपये की बीमा सहायता राशि प्रदान की गई है। भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा बालोद की ओर से यह वित्तीय सहायता दी गई है, जिससे दोनों पीड़ित परिवारों को इस कठिन समय में आर्थिक संबल प्राप्त हुआ है। जिन दो जवानों के परिवारों को यह लाभ मिला है, उनमें प्रधान आरक्षक संतराम मंडावी और आरक्षक ठनेश टेमार्य शामिल हैं।
प्रधान आरक्षक संतराम मंडावी थाना पुरूर में अपनी सेवाएं दे रहे थे। वह एक जून को पुरूर से कांकेर की ओर राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर जा रहे थे, तभी एक भीषण सड़क दुर्घटना में उनका निधन हो गया था। पुलिस सैलरी पैकेज के प्रावधानों के तहत उनकी पत्नी सावित्री मंडावी और उनके पुत्र देवेंद्र कुमार मंडावी को एक करोड़ रुपये की बीमा सहायता राशि का चेक सौंपा गया। वहीं दूसरी घटना में आरक्षक ठनेश टेमार्य थाना कोतवाली बालोद में पदस्थ थे। उनका निधन तेईस फरवरी को हीरापुर चौक के पास राष्ट्रीय राजमार्ग नौ सौ तीस पर कर्तव्य के दौरान सड़क दुर्घटना में हुआ था। उनकी माता गीता बाई को भी एक करोड़ रुपये की बीमा सहायता राशि का चेक प्रदान किया गया।
छत्तीसगढ़ पुलिस मुख्यालय द्वारा पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों की सामाजिक तथा आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारतीय स्टेट बैंक के साथ विशेष रूप से पुलिस सैलरी पैकेज योजना लागू की गई है। इस योजना के माध्यम से पात्र पुलिसकर्मियों को दुर्घटना में मृत्यु या अन्य आपातकालीन परिस्थितियों में मजबूत बीमा सुरक्षा का लाभ मिलता है।
इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक किरण चव्हाण ने दिवंगत पुलिसकर्मियों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा बालोद के शाखा प्रबंधक पुनीत भार्गव ने बीमा सहायता राशि के चेक प्रदान किए। कार्यक्रम में एसडीओपी माया शर्मा, मुख्य लिपिक ठाकुर प्रसाद मरकाम और वेतन शाखा प्रभारी जगदीश साहू उपस्थित रहे।