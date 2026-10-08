बालोद में मतदाता सूची में नाम जुड़वाने चलेगा विशेष अभियान, बीएलओ करेंगे घर- घर सघन संपर्क

नईदुनिया प्रतिनिधि, बालोद। लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित करने और निर्वाचक नामावली को पूरी तरह त्रुटिरहित बनाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के तहत बालोद जिले में विशेष मतदाता पंजीकरण अभियान शुरू किया जा रहा है। जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा तैयार कार्ययोजना के तहत जिले के प्रत्येक मतदान केंद्र क्षेत्र में बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) घर-घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे। इस सघन अभियान का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जिले का कोई भी योग्य नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित न रहे।

अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी दी कि यह अभियान विशेष रूप से उन युवाओं पर केंद्रित है जो हाल ही में 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं अथवा पहली बार मतदान करने के पात्र बने हैं। इसके अतिरिक्त विवाह के उपरांत आई नवविवाहिताओं, स्थानांतरित परिवारों तथा किन्हीं कारणों से छूटे हुए नागरिकों के नाम भी प्राथमिकता के साथ जोड़े जाएंगे।

बीएलओ का सहयोग करें जिला प्रशासन ने सभी नागरिकों, समाजसेवियों और ग्राम प्रमुखों से अपील की है कि जब बीएलओ उनके घर आएं, तो वे परिवार के सभी पात्र सदस्यों के विवरण, जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और निवास संबंधी दस्तावेज उपलब्ध कराकर उनका सक्रिय सहयोग करें। ऑनलाइन आवेदन के लिए उपलब्ध डिजिटल विकल्प प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भौतिक सत्यापन के साथ-साथ डिजिटल माध्यमों को भी बेहद सरल बना दिया गया है। जो युवा नौकरी, शिक्षा या अन्य कारणों से घर पर उपलब्ध नहीं हैं, वे स्वयं डिजिटल माध्यम से अपना पंजीयन करा सकते हैं। इसके लिए निर्वाचन आयोग के आधिकारिक पोर्टल अथवा मोबाइल ऐप की सुविधा दी गई है।