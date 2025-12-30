CG Crime: डौंडी लोहारा मंडई में चाकूबाजी, हमलावरों ने किया ताबड़तोड़ हमला; दो युवक गंभीर घायल

नईदुनिया प्रतिनिधि, बालोद: जिले के डौंडी लोहारा नगर में आयोजित लोहारा मंडई में सोमवार शाम उस समय अफरा-तफरी का माहौल बन गई, जब अज्ञात युवकों ने चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस घटना में दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार दल्ली राजहरा निवासी 6 युवक, जिनमें एक पार्षद वार्ड 16 पावेंद्र कोड़प्पा उम्र 23 वर्ष और एक नाबालिक भी शामिल बताया जा रहा है, मंडई देखने डौंडी लोहारा पहुंचे थे। इसी दौरान किसी बात को लेकर अज्ञात युवकों ने उन पर अचानक धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में दो युवकों को पेट, गले और सिर के पास गंभीर चोटें आई हैं।
घटना के बाद मंडई परिसर में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है।
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर हमलावरों की तलाश की जा रही है। इस घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। लोगों ने सार्वजनिक आयोजनों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की मांग की है।