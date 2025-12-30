CG Crime: डौंडी लोहारा मंडई में चाकूबाजी, हमलावरों ने किया ताबड़तोड़ हमला; दो युवक गंभीर घायल

नईदुनिया प्रतिनिधि, बालोद: जिले के डौंडी लोहारा नगर में आयोजित लोहारा मंडई में सोमवार शाम उस समय अफरा-तफरी का माहौल बन गई, जब अज्ञात युवकों ने चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस घटना में दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार दल्ली राजहरा निवासी 6 युवक, जिनमें एक पार्षद वार्ड 16 पावेंद्र कोड़प्पा उम्र 23 वर्ष और एक नाबालिक भी शामिल बताया जा रहा है, मंडई देखने डौंडी लोहारा पहुंचे थे। इसी दौरान किसी बात को लेकर अज्ञात युवकों ने उन पर अचानक धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में दो युवकों को पेट, गले और सिर के पास गंभीर चोटें आई हैं।