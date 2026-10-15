बीएसपी की 130 एकड़ जमीन राजस्व में शामिल हो, नगर पालिका अध्यक्ष तोरण साहू ने की मांग

नईदुनिया न्यूज, दल्लीराजहरा। नगर के सर्वांगीण विकास और पिछले कई दशकों से मूलभूत सुविधाओं से जूझ रहे हजारों परिवारों के अधिकारों के लिए नगर पालिका प्रशासन ने ठोस पहल की है। नगर पालिका अध्यक्ष तोरण लाल साहू ने राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से मुलाकात कर दो सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा।

इस बैठक में भिलाई स्टील प्लांट (बीएसपी) की 130 एकड़ अनुपयोगी भूमि को राजस्व विभाग में शामिल करने और खनिज न्यास निधि (डीएमएफ) के माध्यम से नगर में रुके विकास कार्यों को तेजी से पूरा कराने की मांग रखी गई।

13 वार्डों के 15 हजार परिवारों को पट्टा मिलने की राह खुली ज्ञापन के अनुसार दल्लीराजहरा नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17 और 23 लीज क्षेत्र से बाहर की भूमि पर बसे हुए हैं। इन सघन बस्तियों की कुल आबादी 15 हजार से अधिक है। यहां रहने वाले श्रमिक व आदिवासी परिवार पिछले 50 से 60 वर्षों से दल्ली, राजहरा, महामाया, कलवर, नागूर और दुलकी खदानों में लौह अयस्क उत्पादन में भागीदारी निभा रहे हैं। नगर पालिका द्वारा इन वार्डों में बिजली, पानी, सड़क और नालियों का निर्माण तो कराया गया है, लेकिन जमीन बीएसपी के नाम दर्ज होने के कारण निवासियों को शासकीय योजनाओं का पूरा लाभ और स्थायी पट्टा नहीं मिल पा रहा है। 1993 के सर्वे की शेष 130 एकड़ भूमि हस्तांतरण की जरूरत नपा अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि 8 मार्च 1993 को बीएसपी प्रबंधन द्वारा कुल 400 एकड़ अनुपयोगी जमीन का सर्वे किया गया था। इसमें से 270 एकड़ जमीन पूर्व में राजस्व विभाग को हस्तांतरित की जा चुकी है, परंतु शेष 130 एकड़ जमीन अब भी प्रक्रियाधीन है। इस क्षेत्र में न तो खदानों का विस्तार होना है और न ही यह बीएसपी के किसी उपयोग में आ रही है। इसके बावजूद किसी भी नए निर्माण या सरकारी योजना के क्रियान्वयन के लिए पालिका को बीएसपी से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) लेना पड़ता है। यदि यह भूमि राजस्व खाते में दर्ज हो जाती है, तो वर्षों से काबिज परिवारों को मालिकाना हक मिल सकेगा।