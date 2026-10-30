छत्तीसगढ़ में टोल वसूली के खिलाफ सड़क पर उतरे 12 पंचायतों के ग्रामीण, जमही टोल प्लाजा पर सड़क जाम

नईदुनिया प्रतिनिधि, बालोद। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग-930 पर स्थित जमही टोल प्लाजा इन दिनों भारी विरोध और तनाव का केंद्र बन गया है। टोल प्लाजा पर हो रही मनमानी वसूली और स्थानीय नागरिकों की अनदेखी के खिलाफ आसपास की 12 ग्राम पंचायतों के जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने मिलकर मोर्चा खोल दिया है।

शुक्रवार को आक्रोशित ग्रामीणों ने टोल प्लाजा के सामने सड़क पर ही पंडाल लगाकर जोरदार प्रदर्शन किया और सांकेतिक चक्काजाम कर यातायात बाधित कर दिया, जिससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। स्थानीय वाहनों की छूट आंदोलनकारी ग्रामीणों की मुख्य मांग यह है कि बालोद जिले में पंजीकृत सभी निजी वाहनों (सीजी-24) को जमही टोल प्लाजा से पूरी तरह निःशुल्क आवागमन की सुविधा दी जाए। इसके अलावा, टोल प्लाजा के आसपास के गांवों में रहने वाले नागरिकों को उनके आधार कार्ड के आधार पर टोल शुल्क से पूर्ण मुक्ति प्रदान की जाए। ग्रामीणों का तर्क है कि टोल प्लाजा उनके क्षेत्र के बिलकुल पास स्थित है, जिसके कारण उन्हें अपने रोजमर्रा के छोटे-छोटे कार्यों के लिए बार-बार इसी मार्ग से गुजरना पड़ता है और हर बार उन्हें भारी टोल चुकाना पड़ता है।