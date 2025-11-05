पति का इलाज कराने गई महिला धोखाधड़ी की शिकार, गंवाए 2.72 लाख रुपये, तीन लोगों पर केस दर्ज

रवि भूतड़ा, नईदुनिया न्यूज, बालोद। जिले में फिर एक बार धोखाधड़ी का बड़ा मामला सामने आया है, जहां बीमार उप निरीक्षक की पत्नी जादू टोने की आशंका में पति का इलाज कराने धोखाधड़ी का शिकार हो गई है, छलपूर्वक 2 महिला और एक पुरुष ने 2 लाख 72 हजार रुपये की धोखाधड़ी की हैं। इसकी शिकायत पीड़ित महिला ने बालोद थाने में की है, शिकायत पर बालोद पुलिस ने आरोपियों पर बीएनएस की धारा 3(5) और 318(4) के तहत अपराध पंजीबद्व किया है।

दरअसल डौंडी थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम खैरवाही निवासी घनेश्वरी ठाकुर पति बीनूराम ठाकुर गृहिणी हैं, उनके पति पुलिस विभाग में उप निरीक्षक के पद पर जिला बेमेतरा में कार्यरत है। वर्ष 2023 में बेमेतरा जिले के साजा थानामें पदस्थापना के दौरान बिरनपुर घटना में चोट लगने से उनके पति का बायां अंग काम नहीं करता है, जिसकी इलाज के लिये ग्राम झलमला में विगत एक वर्ष से कल्याण साहू के घर में किराये से पति के साथ रहती हैं। पति का विभिन्न अस्पतालो में ईलाज करवाया, लेकिन कहीं पर ठीक नहीं हुआ।

नगद पैसे और जेवरात लेकर हो गए रफू चक्कर पीड़ित महिला घनेश्वरी ठाकुर ने पुलिस को शिकायत में बताया कि इस वर्ष तीज के समय एक महिला तिखुर बेचने के नाम से मोहल्ले में आई थी, जो घर आकर पति के हालत को देखकर खुद से बोलने लगी पति को जादू टोना कर दिया है, परिचित में एक बैगा है, जो बीमार पति बीमारी ठीक कर देगा। बैगा को नवरात्री के पंचमी के दिन लाने के बात कहकर चली गई। फिर उक्त महिला 26 सितंबर 2025 को दोपहर 3 बजे घर पट अज्ञात एक महिला व एक पुरूष को लेकर आई और आटा, पीढ़ा और चावल एवं दीया मांग कर अपने साथ लाये मूर्ति को रखकर पूजापाठ किये। उसके बाद पैसा का मांग किये, तब घनेश्वरी द्वारा पैसा नही होने की बात कही गई। इसके बाद अज्ञात महिला व पुरूष ने तुम साथ नहीं दोगे तो तुम्हारे घर में अनर्थ हो जायेगा, पति का बिमारी बढ़ जायेगा, यह बोलने लगे। तब डर कर पति के इलाज के लिये रखे नगदी रकम एक लाख 67 हजार रूपये को पूजा स्थल में रखी, उसके बाद अज्ञात महिला, पुरुष ने रूपया पैसा के अलावा सोना चांदी चढाना पड़ेगा।