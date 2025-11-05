पति का इलाज कराने गई महिला धोखाधड़ी की शिकार, गंवाए 2.72 लाख रुपये, तीन लोगों पर केस दर्ज

मेरी खबरें
    By Digital Desk
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Wed, 05 Nov 2025 10:24:39 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 05 Nov 2025 10:43:45 PM (IST)
    रवि भूतड़ा, नईदुनिया न्यूज, बालोद। जिले में फिर एक बार धोखाधड़ी का बड़ा मामला सामने आया है, जहां बीमार उप निरीक्षक की पत्नी जादू टोने की आशंका में पति का इलाज कराने धोखाधड़ी का शिकार हो गई है, छलपूर्वक 2 महिला और एक पुरुष ने 2 लाख 72 हजार रुपये की धोखाधड़ी की हैं। इसकी शिकायत पीड़ित महिला ने बालोद थाने में की है, शिकायत पर बालोद पुलिस ने आरोपियों पर बीएनएस की धारा 3(5) और 318(4) के तहत अपराध पंजीबद्व किया है।

    दरअसल डौंडी थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम खैरवाही निवासी घनेश्वरी ठाकुर पति बीनूराम ठाकुर गृहिणी हैं, उनके पति पुलिस विभाग में उप निरीक्षक के पद पर जिला बेमेतरा में कार्यरत है। वर्ष 2023 में बेमेतरा जिले के साजा थानामें पदस्थापना के दौरान बिरनपुर घटना में चोट लगने से उनके पति का बायां अंग काम नहीं करता है, जिसकी इलाज के लिये ग्राम झलमला में विगत एक वर्ष से कल्याण साहू के घर में किराये से पति के साथ रहती हैं। पति का विभिन्न अस्पतालो में ईलाज करवाया, लेकिन कहीं पर ठीक नहीं हुआ।


    नगद पैसे और जेवरात लेकर हो गए रफू चक्कर

    पीड़ित महिला घनेश्वरी ठाकुर ने पुलिस को शिकायत में बताया कि इस वर्ष तीज के समय एक महिला तिखुर बेचने के नाम से मोहल्ले में आई थी, जो घर आकर पति के हालत को देखकर खुद से बोलने लगी पति को जादू टोना कर दिया है, परिचित में एक बैगा है, जो बीमार पति बीमारी ठीक कर देगा। बैगा को नवरात्री के पंचमी के दिन लाने के बात कहकर चली गई। फिर उक्त महिला 26 सितंबर 2025 को दोपहर 3 बजे घर पट अज्ञात एक महिला व एक पुरूष को लेकर आई और आटा, पीढ़ा और चावल एवं दीया मांग कर अपने साथ लाये मूर्ति को रखकर पूजापाठ किये।

    उसके बाद पैसा का मांग किये, तब घनेश्वरी द्वारा पैसा नही होने की बात कही गई। इसके बाद अज्ञात महिला व पुरूष ने तुम साथ नहीं दोगे तो तुम्हारे घर में अनर्थ हो जायेगा, पति का बिमारी बढ़ जायेगा, यह बोलने लगे। तब डर कर पति के इलाज के लिये रखे नगदी रकम एक लाख 67 हजार रूपये को पूजा स्थल में रखी, उसके बाद अज्ञात महिला, पुरुष ने रूपया पैसा के अलावा सोना चांदी चढाना पड़ेगा।

    तभी पूजा फलित होगा, सोना- चांदी नहीं चढाओगे तो तुम्हारे पति को कुछ भी हो जायेगा कहने पर घनेश्वरी ने गले में पहने हुए एक मराठी मंगलसूत्र जिसकी कीमत लगभग 50 हजार रुपये है, और एक जोड़ी चांदी का पायल जिसकी कीमत 5 हजार रुपये है, दोनों को निकाल कर पूजा स्थल पर पीढ़ा में रख दी।

    तब अज्ञात महिला व पुरूष द्वारा जल्दबाजी में पूजापाठ खत्म कर नगदी रकम व सोने- चांदी के जेवरात को अपने घर के माता के आसन में छुआकर माता का आर्शीवाद लेकर नगदी रकम व सोने-चांदी के जेवरात को वापस कर देंगे कहकर कुल 2 लाख 72 हजार रूपये के सम्पत्ति को लेकर चले गये, जो वापस नहीं आये और न ही नगदी रकम व सोने- चांदी के जेवरात को वापस किए।

    इस तरह दो अज्ञात महिला एवं पुरूष द्वारा घनेश्वरी ठाकुर को छलपूर्वक पति का बीमारी ठीक हो जायेगा कहकर नगदी रकम व सोने- चांदी के जेवरात को पूजा में रखवाकर, ले जाकर दो महिला व एक पुरूष द्वारा धोखाधड़ी किया गया है। बहरहाल बालोद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्व कर आगे की कार्यवाही में जुट गई हैं।

