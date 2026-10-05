बालोद में लाइब्रेरी से लौट रही युवती पर एसिड अटैक, सिंचाई कॉलोनी की घटना, हमलावर का सुराग नहीं

नईदुनिया प्रतिनिधि, बालोद। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में पढ़ाई के बाद लाइब्रेरी से अपने घर लौट रही 22 वर्षीय युवती पर एक अज्ञात युवक ने एसिड फेंक दिया। यह वारदात शहर के व्यस्त सिंचाई कॉलोनी क्षेत्र में सोमवार को घटित हुई। हमले में युवती का चेहरा बुरी तरह झुलस गया है। घटना के बाद पूरे इलाके में आक्रोश का माहौल व्याप्त है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, पीड़िता रोजाना की तरह सोमवार को भी शहर की लाइब्रेरी में पढ़ाई करने गई थी। शाम को जब वह पढ़ाई पूरी कर अपने घर की ओर लौट रही थी, तभी सिंचाई कॉलोनी के पास घात लगाए बैठे एक अज्ञात युवक ने अचानक उस पर तेजाब उड़ेल दिया। अचानक हुए इस बर्बर हमले से युवती संभल भी नहीं पाई और चीख-पुकार मच गई। वारदात को अंजाम देने के तुरंत बाद हमलावर मौके से फरार हो गया। राहगीरों और स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए घटना की सूचना परिजनों और पुलिस को दी।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, पीड़िता रोजाना की तरह सोमवार को भी शहर की लाइब्रेरी में पढ़ाई करने गई थी। शाम को जब वह पढ़ाई पूरी कर अपने घर की ओर लौट रही थी, तभी सिंचाई कॉलोनी के पास घात लगाए बैठे एक अज्ञात युवक ने अचानक उस पर तेजाब उड़ेल दिया। अचानक हुए इस बर्बर हमले से युवती संभल भी नहीं पाई और चीख-पुकार मच गई। वारदात को अंजाम देने के तुरंत बाद हमलावर मौके से फरार हो गया। राहगीरों और स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए घटना की सूचना परिजनों और पुलिस को दी।

नाजुक हालत के चलते रायपुर रेफर

तेजाब के संपर्क में आने से युवती का चेहरा और शरीर का ऊपरी हिस्सा गंभीर रूप से झुलस गया। चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग तत्काल मौके पर एकत्र हुए और पीड़िता को फौरन बालोद जिला अस्पताल पहुंचाया गया। वहां डॉक्टरों ने पीड़िता को प्राथमिक उपचार दिया, लेकिन उसकी नाजुक हालत और गहरे जख्मों को देखते हुए उसे बेहतर व उन्नत इलाज के लिए तत्काल राजधानी रायपुर के डीकेएस सुपरस्पेशलिटी अस्पताल रेफर कर दिया गया। फिलहाल रायपुर में डॉक्टरों की विशेषज्ञ टीम युवती की निगरानी कर रही है।

सीसीटीवी फुटेज से आरोपी की तलाश

घटना की सूचना मिलते ही बालोद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया और आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने तत्काल घटनास्थल को सील कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस टीम आसपास के मार्गों और दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि आरोपी के आने-जाने के रूट और उसकी पहचान का पता लगाया जा सके। इसके अलावा युवती के परिजनों और परिचितों से भी पूछताछ की जा रही है कि किसी ने युवती को पहले धमकी तो नहीं दी थी। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया जाएगा।