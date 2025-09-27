50 फीट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ गई मानसिक रूप से कमजोर महिला, उतारने में पुलिस के भी छूटे पसीने

नईदुनिया न्यूज, बलरामपुर। कोतवाली थाना क्षेत्र के वार्ड क्रमांक पांच में उस समय अफरा-तफरी मच गई जब एक मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला अचानक 50 फीट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ गई। स्थानीय लोगों ने महिला को टंकी के ऊपर देखा, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना तत्काल कोतवाली पुलिस को दी गई।
पुलिस बल एएसआई राधेश्याम विश्वकर्मा के नेतृत्व में मौके पर पहुंचा और काफी देर तक महिला को नीचे उतारने का प्रयास किया। टंकी की ऊंचाई और महिला की मानसिक स्थिति को देखते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन बेहद चुनौतीपूर्ण था। स्थानीय लोगों और पुलिस की कड़ी मशक्कत के बाद अंततः महिला को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार महिला काफी दिनों से क्षेत्र में इधर-उधर घूमती देखी जा रही थी। उसकी मानसिक स्थिति सामान्य नहीं लग रही थी, लेकिन इस तरह पानी की टंकी पर चढ़ जाना सभी के लिए चौंकाने वाला था। पुलिस ने महिला को तत्काल मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भिजवाया है।
साथ ही, महिला की पहचान और उसके स्वजन का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से अनुरोध किया है कि इस प्रकार की घटनाओं से बचने के लिए मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के लिए उचित देखरेख और पुनर्वास की व्यवस्था की जाए।