50 फीट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ गई मानसिक रूप से कमजोर महिला, उतारने में पुलिस के भी छूटे पसीने

नईदुनिया न्यूज, बलरामपुर। कोतवाली थाना क्षेत्र के वार्ड क्रमांक पांच में उस समय अफरा-तफरी मच गई जब एक मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला अचानक 50 फीट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ गई। स्थानीय लोगों ने महिला को टंकी के ऊपर देखा, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना तत्काल कोतवाली पुलिस को दी गई।

बेहद चुनौतीपूर्ण था रेस्क्यू ऑपरेशन पुलिस बल एएसआई राधेश्याम विश्वकर्मा के नेतृत्व में मौके पर पहुंचा और काफी देर तक महिला को नीचे उतारने का प्रयास किया। टंकी की ऊंचाई और महिला की मानसिक स्थिति को देखते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन बेहद चुनौतीपूर्ण था। स्थानीय लोगों और पुलिस की कड़ी मशक्कत के बाद अंततः महिला को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया।