    बलरामपुर में चंगाई सभा और धर्मांतरण का खेल... पुलिस ने दो लोगों को किया गिरफ्तार

    Conversion: छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में एक गांव में चंगाई सभा के नाम पर मतांतरण कराए जाने के आरोप से बवाल मचा रहा। इसमें लगभग 30 महिलाएं और 35 पुरुष उपस्थित थे। सुबह लगभग 10 बजे जब स्थानीय लोगों एवं भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेताओं को इसकी खबर लगी तो उन्होंने आपत्ति की।

    By Mohan Kumar
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sun, 31 Aug 2025 08:29:39 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 31 Aug 2025 08:29:39 PM (IST)
    नईदुनिया न्यूज, कुसमी। बलरामपुर जिले के सामरी थाना क्षेत्र के इदरीपाठ गांव में चंगाई सभा के नाम पर मतांतरण कराए जाने के आरोप से बवाल मचा रहा। सूचना पर एसडीएम करुण डहरिया एवं पुलिस बल मौके पर पहुंचा। चंगाई सभा में बीमारी ठीक करने के नाम पर मतांतरण का आरोप लगा स्थानीय ग्रामीण एवं भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लिया है। उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।

    जानकारी के अनुसार रविवार को सामरी थाना के इदरीपाठ में चंगाई सभा का आयोजन किया गया था। इसमें लगभग 30 महिलाएं और 35 पुरुष उपस्थित थे। सुबह लगभग 10 बजे जब स्थानीय लोगों एवं भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेताओं को इसकी खबर लगी तो उन्होंने आपत्ति की। चंगाई सभा में मतांतरण कराए जाने का आरोप लग रहा था। चंगाई सभा के नाम पर भीड़ जुटाने की सूचना पुलिस एवं प्रशासन को दी गई।

    दो घंटे तक होता रहा हंगामा

    एसडीएम करुण डहरिया के साथ पुलिस व प्रशासन के अधिकारी-कर्मचारी आयोजन स्थल पर पहुंच गए। यहां लगभग दो घंटे तक हो हल्ला हंगामा मचा रहा। आयोजन के पीछे के उद्देश्यों को लेकर आरोप-प्रत्यारोप के बीच दो लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। चंगाई सभा में एक विकलांग को चलवा दिए जाने का दावा किया जा रहा था, वही कमर दर्द ठीक करने की बात कही जा रही थी। आरोप लगाया गया कि अन्य बीमारियों को भी ठीक करने का झांसा चंगाई सभा में दिया जा रहा था।

    लंबे समय से चल रहा है खेल

    चंगाई सभा में जनपद एवं वन विभाग के एक-एक कर्मचारी मौजूद थे। प्रारंभिक जांच के बाद पुलिस ने मकान मालिक एवं एक अन्य व्यक्ति को हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। सामरी थाना प्रभारी विजय प्रताप सिंह ने कहा कि दो लोगों को हिरासत में लिया गया है। उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। स्थानीय ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में लंबे समय से मतांतरण का खेल चल रहा है। इसी प्रकार से बीमारी ठीक करने के नाम पर मतांतरण किया जा रहा है। कई लोगों को प्रलोभन देकर मतांतरित भी कर दिया गया है।

