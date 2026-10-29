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बलरामपुर सड़क हादसा: तेज रफ्तार बस ने बाइक को कुचला, दो दोस्तों की मौके पर गई जान

दोनों युवक बिना हेलमेट बाइक चला रहे थे और टक्कर के बाद सिर के बल सड़क पर गिरने से गंभीर चोट का शिकार हो गए। चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

By Anang Pal DixitEdited By: Manoj Kumar Tiwari
Publish Date: Thu, 29 Oct 2026 10:55:51 PM (IST)Updated Date: Thu, 29 Oct 2026 10:55:51 PM (IST)
बलरामपुर सड़क हादसा: तेज रफ्तार बस ने बाइक को कुचला, दो दोस्तों की मौके पर गई जान
सड़क पर गिरे दोनों युवक तथा दुर्घटनाग्रस्त मोटरसाइकिल

HighLights

  1. कुसमी-जशपुर मार्ग पर बस और बाइक में भीषण आमने-सामने टक्कर।
  2. हेलमेट न पहनने से सिर में गंभीर चोट, दो युवकों की मौत।
  3. कुसमी पुलिस ने बस जब्त कर चालक पर दर्ज किया केस।

नईदुनिया प्रतिनिधि, अंबिकापुर: बलरामपुर जिले के कुसमी - जशपुर मार्ग परगुरुवार की शाम बस और बाइक में आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार दोनों युवकों के सिर में गंभीर चोट आने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। कोटवार की सूचना पर कुसमी पुलिस मौके पर पहुंची और युवकों का शव बरामद कर पीएम के लिए अस्पताल भिजवाया। पुलिस ने बस को जब्त कर चालक के विरुद्ध केस दर्ज कर लिया है।

जानकारी के अनुसार कुसमी थाना क्षेत्र के ग्राम कांची निवासी ननसू राम बरगाह (18) अपने दोस्त कुसमी क्षेत्र निवासी राजू राम के साथ कुसमी आया था। दोनों गुरुवार की शाम कुसमी से अपने घर जाने के लिए बाइक से निकले थे।


ग्राम गोविंदपुर के पास पहुंचे ही थे कि सामने से आ रही बस से उनकी आमने-सामने भिड़ंत हो गई।टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों युवक सिर के बल सड़क पर जा गिरे। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बस और बाइक दोनों की रफ्तार काफी तेज थी। इसी वजह से यह हादसा हुआ। सबसे बड़ी बात यह रही कि दोनों युवकों ने हेलमेट नहीं पहना था।

हेलमेट नहीं पहनने के कारण सिर में गंभीर चोट आई और दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। यदि हेलमेट पहना होता तो शायद जान बच सकती थी। पुलिस द्वारा लगातार जागरूकता अभियान चलाए जाने के बाद भी हेलमेट को लेकर लोगों में जागरूकता नहीं दिख रही है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। ग्रामीण क्षेत्रों में बिना हेलमेट के बाइक चलाना आम बात हो गई है, जिसके कारण ऐसे हादसों में मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है।

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और युवकों का शव बरामद कर पीएम के लिए कुसमी अस्पताल में भिजवाया। वहीं युवकों की मौत की सूचना फोन से उनके स्वजन को दी गई। खबर मिलते ही दोनों युवकों के स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। दुर्घटनाकारित बस प्रतिदिन अंबिकापुर से कुसमी और जशपुर होते हुए गुमला तक चलती है। गुरुवार की शाम बस जशपुर की ओर से यात्रियों को लेकर कुसमी आ रही थी। इसी दौरान गोविंदपुर के पास यह हादसा हो गया।

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