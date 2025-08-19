मेरी खबरें
    पति की गैरमौजूदगी में दुष्कर्म: शादी का झांसा देकर पड़ोसी ने बनाए संबंध, गर्भवती होने पर किया ये काम...बिगड़ी तबीयत

    CG Crime News: बलरामपुर जिले में महिला से उसके पड़ोसी ने दुष्कर्म किया। पति तमिलनाडु में काम करता था और इसी दौरान आरोपी ने शादी का झांसा देकर महिला से संबंध बनाए। गर्भवती होने पर गर्भपात की दवा खिलाई, जिससे महिला की तबीयत बिगड़ गई। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा।

    By Asim Sen Gupta
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Tue, 19 Aug 2025 10:53:40 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 19 Aug 2025 11:18:36 AM (IST)
    पति की गैरमौजूदगी में दुष्कर्म: शादी का झांसा देकर पड़ोसी ने बनाए संबंध, गर्भवती होने पर किया ये काम...बिगड़ी तबीयत
    Balrampur Rape News: बलरामपुर में महिला से पड़ोसी ने किया दुष्कर्म।

    HighLights

    1. गर्भवती महिला को दी गई गर्भपात की दवा।
    2. पीड़िता की तबीयत बिगड़ी तो खुला राज।
    3. आरोपी गिरफ्तार, न्यायालय ने भेजा जेल।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, बलरामपुर: बलरामपुर जिले में महिला के साथ हुए दुष्कर्म का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। बलरामपुर जिले के एक गांव में महिला के साथ उसके पड़ोसी द्वारा दुष्कर्म करने का गंभीर मामला उजागर हुआ है। पुलिस के अनुसार पीड़िता का पति तमिलनाडु में काम करता था और कई-कई महीनों बाद ही घर लौटता था। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाले युवक ने महिला को शादी का झांसा देकर विश्वास में लिया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए।

    गर्भपात कराने की दवा से बिगड़ी तबीयत

    लगातार संबंध बनाने के बाद महिला गर्भवती हो गई। जब आरोपी को इसकी जानकारी हुई तो उसने महिला को गर्भपात कराने की दवा दे दी। दवा के सेवन से महिला की तबीयत बिगड़ने लगी और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इस घटना के बाद महिला का पति भी तमिलनाडु से तुरंत घर लौटा। पीड़िता ने अपने पति को पूरी घटना बताई, जिसके बाद उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

    आरोपी गिरफ्तार

    शिकायत मिलने पर पुलिस ने आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए उसे न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने पीड़िता की मजबूरी और अकेलेपन का फायदा उठाया। महिला की हालत फिलहाल स्थिर है और उसका इलाज जारी है।

