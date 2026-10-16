बलरामपुर में विकास कार्यों की पोल खुली, जनमन सड़क की खराब गुणवत्ता पर भड़कीं कलेक्टर चंदन त्रिपाठी

नईदुनिया प्रतिनिधि, बलरामपुर: सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और निर्माण कार्यों की जमीनी हकीकत जानने बलरामपुर-रामानुजगंज जिले की कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी ने विकासखंड शंकरगढ़ के ग्राम मानपुर, बेलकोना और पोड़ी सहित विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण किया।\ इस दौरान नल-जल योजना की बदहाल स्थिति, अधूरे कार्यों और प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत बन रही सड़क की गुणवत्ता को लेकर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। बेलकोना के हरिगलेटा पहुंच मार्ग पर सड़क निर्माण की खराब गुणवत्ता सामने आने पर कलेक्टर ने नाराजगी जताई और जिम्मेदार निर्माण एजेंसी को नोटिस जारी करने की बात कही।

कहीं नल-जल योजना बंद, कहीं काम अधूरा ग्रामीणों को घर तक स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित नल-जल योजना की समीक्षा के दौरान कुछ गांवों में योजना बंद होने और कुछ स्थानों पर काम अधूरा होने की स्थिति सामने आई। इस पर कलेक्टर ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि बंद पड़ी योजनाओं को शीघ्र चालू किया जाए और अधूरे कार्यों को तत्काल पूरा कराया जाए। उन्होंने सभी घरों तक पानी पहुंचाने पर जोर देते हुए पेयजल व्यवस्था को प्राथमिकता से दुरुस्त करने के निर्देश दिए।