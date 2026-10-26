बलरामपुर में मानसिक प्रताड़ना और अभद्रता से तंग आकर महिला सैनिक ने दो अधिकारियों की खोली पोल, DG तक पहुंची शिकायत

नईदुनिया न्यूज,बलरामपुर : जिला बलरामपुर में पदस्थ महिला नगर सैनिक ने नगर सेना विभाग के दो अधिकारियों के खिलाफ मानसिक रूप से प्रताड़ित करने, अभद्र भाषा का प्रयोग करने और विभागीय स्थानांतरण नीति का पालन नहीं किए जाने का आरोप लगाया है। इस संबंध में उन्होंने 19 अक्टूबर 2026 को नगर सेना, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं के महानिदेशक, मुख्यालय नया रायपुर को लिखित शिकायत सौंपकर विभागीय जांच, सुरक्षा और संबंधित कर्मचारियों के स्थानांतरण की मांग की है।

शिकायत में महिला सैनिक ने दो उप निरीक्षक को अनावेदक बनाया है। उनका आरोप है कि एक उपनिरीक्षक पिछले 10 वर्षों से अधिक समय से जिला बलरामपुर में पदस्थ हैं। वहीं, दूसरे पिछले 14 वर्षों से कार्यालयीन शाखा में कार्यरत हैं। शिकायतकर्ता ने विभागीय स्थानांतरण नीति का हवाला देते हुए कहा है कि लंबे समय तक एक ही जिले और शाखा में पदस्थ रहने से अन्य कर्मचारियों को भी अवसर मिलने में बाधा उत्पन्न होती है।