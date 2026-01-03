मेरी खबरें
    खाना देर से मिलने पर पति ने की पत्नी की हत्या, छत्‍तीसढ़ के बलरामपुर की घटना

    By Digital DeskEdited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Sat, 03 Jan 2026 07:37:55 PM (IST)Updated Date: Sat, 03 Jan 2026 07:58:32 PM (IST)
    नईदुनिया न्यूज, बलरामपुर। बलरामपुर जिले के पुलिस चौकी तातापानी अंतर्गत ग्राम सेंदूर के कोटवारीटाड़ में घरेलू विवाद के कारण पति द्वारा पत्नी की हत्या कर दी गई।पुलिस ने प्रकरण में आरोपित को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।

    खाना मांगने पर तत्काल उपलब्ध नहीं कराने के कारण आरोपित पति ने पत्नी की हत्या कर दी थी। घटना की सूचना मृतका के पुत्र राजेश कोड़ाकू (45) द्वारा दी गई। प्रार्थी ने दो जनवरी 2026 को चौकी तातापानी में उपस्थित होकर मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराई।


    रिपोर्ट में बताया गया कि एक जनवरी 2026 की शाम लगभग 6:30 बजे घर में खाना को लेकर विवाद हुआ। इसी दौरान आरोपित रामदेव कोड़ाकू (65) ने अपनी पत्नी रूनिया कोड़ाकू उर्फ रनिया कोड़ाकू से खाना मांगा। खाना तुरंत नहीं मिलने पर आरोपित गुस्से में आ गया और उसने लकड़ी के डंडे से पत्नी के साथ मारपीट की, जिससे उसकी मृत्यु हो गई।

    सूचना मिलने पर चौकी तातापानी पुलिस ने तत्काल मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रकरण दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की। विवेचना के दौरान गवाहों के बयान एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपित रामदेव कोड़ाकू के विरुद्ध हत्या का अपराध घटित होना प्रमाणित पाए जाने पर उसे गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपित को न्यायालय में प्रस्तुत किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।

