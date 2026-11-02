घरेलू विवाद में कलयुगी बेटे ने मां के सिर पर कुदाल से किए कई वार, बलरामपुर की डायल-112 ने बचाई जान

नईदुनिया न्यूज, कुसमी: छत्तीसगढ़ के बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के कुसमी थाना अंतर्गत ग्राम डायनटोली से एक बेहद शर्मनाक और सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ एक कलयुगी बेटे ने घरेलू विवाद के चलते अपनी ही 55 वर्षीय मां पर छोटी कुदाल से ताबड़तोड़ जानलेवा हमला कर दिया। हमले में गंभीर रूप से घायल महिला को ग्रामीणों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पुत्र को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।

पुलिस के अनुसार बिफती उरांव उम्र 55 वर्ष अपने घर में लिपाई-पोताई कर रही थीं। इसी दौरान घरेलू बात को लेकर उनके पुत्र गोविंद बेक 28 वर्ष से विवाद हो गया। आरोप है कि विवाद के दौरान गोविन्द ने जान से मारने की नीयत से घर में रखी छोटी कुदाल से मां के सिर पर कई बार वार कर दिया। हमले के बाद महिला बेहोश होकर गिर गई।