दो साल पहले हुई थी शादी, ससुराल में अचानक बिगड़ी तबीयत, बिश्रामपुर अस्पताल पहुंचने से पहले तोड़ा दम

नईदुनिया न्यूज, बिश्रामपुर: लटोरी गांव के भंडारपारा में सोमवार शाम एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। अचानक तबीयत बिगड़ने पर स्वजन उसे आनन-फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लटोरी लेकर पहुंचे, जहां जांच के बाद डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार, दरिमा थाना क्षेत्र के रकेली गांव निवासी पुष्पलता राजवाड़े (21) का विवाह वर्ष 2024 में लटोरी के भंडारपारा निवासी मनीष राजवाड़े के साथ हुआ था। सोमवार शाम वह अपने ससुराल में थी, तभी अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। उसकी हालत खराब होते देख स्वजन तत्काल उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लटोरी लेकर पहुंचे।