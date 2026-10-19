बस्तर दशहरा की 618 साल पुरानी परंपरा, दंतेवाड़ा से जगदलपुर के लिए निकली मां दंतेश्वरी की डोली, दर्शन को उमड़ा जनसैलाब

नईदुनिया प्रतिनिधि, जगदलपुर। विश्वप्रसिद्ध बस्तर दशहरा के लिए मां दंतेश्वरी की पावन डोली और छत्र रविवार को अष्टमी के दिन दंतेवाड़ा स्थित मंदिर से जगदलपुर के लिए रवाना हुई। इस 618 साल पुरानी परंपरा के निर्वहन के साथ ही बस्तर में दशहरा पर्व का मुख्य चरण शुरू हो गया है।

दंतेवाड़ा से रवाना हुई मां की डोली जिया परिवार और पुजारियों ने मां दंतेश्वरी की डोली को कंधे पर उठाया। डोली के दर्शन के लिए दंतेवाड़ा के डंकिनी पुल तक श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। बड़ी संख्या में लोग सड़क के दोनों किनारों पर खड़े होकर जयकारे लगाते दिखे।

पूजा-अर्चना के बाद डोली को विशेष वाहन से जगदलपुर के लिए रवाना किया गया। 80 किलोमीटर की दूरी तय कर डोली सोमवार सुबह जगदलपुर के जिया डेरा पहुंचेगी, जहां उसका भव्य स्वागत किया जाएगा। इसके बाद डोली बस्तर दशहरे की सभी रस्मों में शामिल होगी। फूल रथ का पहिया टूटने से हंगामा इधर बस्तर दशहरे के दौरान फूल रथ परिक्रमा में रविवार को व्यवधान आ गया। परिक्रमा के दौरान रथ का एक पहिया और ढांचे की मुख्य लकड़ी टूट गई, जिससे परिक्रमा शुरू होने में देरी हुई। काफी प्रयास के बाद भी पहिया जोड़ा नहीं जा सका। इस पर प्रशासन ने जेसीबी की मदद से रथ को आगे बढ़ाने का प्रयास किया।