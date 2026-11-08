'हथियारबंद नक्सली खत्म, अब दिमागी नक्सलियों से लड़ना होगा...', बस्तर में जवानों के बीच बोले पीएम मोदी

नईदुनिया प्रतिनिधि, बस्तर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार दिवाली छत्तीसगढ़ के बस्तर में सुरक्षाबलों के जवानों के साथ मनाई। यह लगातार 13वां मौका है, जब उन्होंने देश के किसी दुर्गम या सीमावर्ती इलाके में तैनात जवानों के बीच पर्व मनाया। कोबरा ऑपरेशंस बेस पहुंचकर उन्होंने सीआरपीएफ जवानों को मिठाई खिलाई और त्योहार की बधाई दी।

हर जवान मेरा परिवार- पीएम जवानों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नक्सलवाद के खात्मे के बाद बस्तर की यह पहली दिवाली है। उन्होंने कहा कि यहां तैनात हर जवान उनके परिवार का हिस्सा है। प्रधानमंत्री के मुताबिक बस्तर से नक्सली आतंक समाप्त हो चुका है और अब यहां विकास का दौर शुरू हो गया है। करीब 42 मिनट के संबोधन में उन्होंने जवानों के साहस की सराहना की।