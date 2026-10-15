बस्तर के बड़े बोदल में पादरियों का प्रवेश प्रतिबंधित, ग्रामसभा ने पेसा कानून का हवाला देकर लिया निर्णय

नईदुनिया प्रतिनिधि, जगदलपुर। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में मतांतरण को लेकर जारी सामाजिक और प्रशासनिक खींचतान के बीच नानगुर क्षेत्र के ग्राम बड़े बोदल से बड़ा मामला सामने आया है। गांव की ग्रामसभा ने प्रस्ताव पारित कर पादरियों के प्रवेश और बाहरी धार्मिक प्रार्थना सभाओं पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। इस निर्णय के बाद गांव के प्रमुख स्थल अटल चौक पर एक विस्तृत सूचना बोर्ड भी लगा दिया गया है।

ग्रामसभा ने अपने इस कदम को आदिवासियों की सांस्कृतिक पहचान, रूढ़िगत मान्यताओं और पारंपरिक आस्था की रक्षा के लिए आवश्यक करार दिया है। इस घटनाक्रम ने एक बार फिर अनुसूचित क्षेत्रों में ग्रामसभा के विशेषाधिकारों और भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता के बीच कानूनी संतुलन को लेकर नई बहस छेड़ दी है।

अटल चौक पर लगा सूचना पटल, पूर्व अनुमति अनिवार्य ग्रामीणों द्वारा गांव के अटल चौक पर स्थापित बोर्ड में स्पष्ट किया गया है कि ग्राम क्षेत्र के भीतर किसी भी प्रकार की बाहरी धार्मिक गतिविधि या प्रार्थना सभा आयोजित करने से पहले ग्रामसभा से विधिवत अनुमति लेना अनिवार्य होगा। बिना पूर्व स्वीकृति धर्म प्रचारकों, पादरियों के प्रवेश और किसी भी प्रकार के सामूहिक धार्मिक आयोजनों पर रोक रहेगी। सूचना पटल पर छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम के प्रमुख कानूनी प्रावधानों का भी उल्लेख किया गया है, ताकि गैर-कानूनी ढंग से प्रलोभन या दबाव के जरिए कराए जाने वाले मतांतरण पर अंकुश लगाया जा सके। पेसा कानून के तहत अधिकारों का दावा ग्रामसभा ने अपने प्रस्ताव का वैधानिक आधार पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम यानी 'पेसा कानून' को बताया है। पेसा कानून देश के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में ग्रामसभा को स्थानीय परंपराओं, रीति-रिवाजों, सांस्कृतिक धरोहरों और सामुदायिक संसाधनों के संरक्षण व प्रबंधन का व्यापक अधिकार प्रदान करता है। ग्रामीणों और स्थानीय आदिवासी संगठनों का तर्क है कि बाहरी धार्मिक गतिविधियों से गांव का सामाजिक ताना-बाना और सदियों पुरानी स्थानीय देव परंपराएं प्रभावित हो रही हैं, इसलिए उनका नियमन ग्रामसभा के अधिकार क्षेत्र में आता है।