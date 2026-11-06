छत्तीसगढ़ किसानों ने मांगा ₹65,100 प्रति एकड़ मुआवजा, बाढ़ से तबाही के बाद पीएम-सीएम ने नाम सौंपा ज्ञापन

नईदुनिया प्रतिनिधि, जगदलपुर (बस्तर)। इंद्रावती नदी के बढ़े जलस्तर और भीषण अतिवृष्टि के कारण बस्तर जिले के विभिन्न ग्रामों में आई बाढ़ से भारी तबाही मची है। प्राकृतिक आपदा के चलते सैकड़ों ग्रामीण परिवारों के मकान आंशिक व पूर्ण रूप से ध्वस्त हो गए हैं, वहीं धान सहित अन्य फसलें, कृषि भूमि और घरेलू संपत्तियां जलमग्न होकर नष्ट हो गई हैं।

प्रभावित परिवारों के सामने भोजन, आवास और आजीविका का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। इस विकट स्थिति को देखते हुए प्रभावितों ने कलेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को ज्ञापन सौंपकर विशेष राहत एवं पुनर्वास पैकेज की गुहार लगाई है।

फसल क्षति पर 65,100 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा और कर्जमाफी की मांग बाढ़ पीड़ितों ने मांग की है कि राजस्व विभाग से निष्पक्ष व वास्तविक सर्वे कराकर किसानों को प्रति एकड़ 65,100 रुपये (21 क्विंटल धान × 3,100 रुपये समर्थन मूल्य की दर से) की दर से फसल क्षति का मुआवजा दिया जाए। इसके अलावा, बाढ़ से प्रभावित खसरा नंबरों के कृषि ऋणों को पूरी तरह माफ करने का आग्रह किया गया है, ताकि किसानों को कर्ज के बोझ से मुक्ति मिल सके। आरबीसी 6-4 के तहत सहायता और फसल बीमा की एक किस्त तुरंत देने की मांग ज्ञापन में राजस्व पुस्तक परिपत्र (RBC) 6-4 के प्रविधानों के तहत तत्काल आर्थिक सहायता जारी करने की मांग की गई है। साथ ही गंभीर रूप से प्रभावित किसानों को विशेष राहत के रूप में प्रति एकड़ 50,000 रुपये तक की सहायता देने पर विचार करने को कहा गया है।