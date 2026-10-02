बस्तर में आए बदलाव को दुनिया तक पहुंचाएंगे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, राज्यपाल रमेन डेका ने की मुलाकात

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। बस्तर में शांति और विकास के बाद आए बदलावों को देश-दुनिया तक पहुंचाने में इंटरनेट मीडिया इन्फ्लुएंसर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। राज्यपाल रमेन डेका ने गुरुवार को दिल्ली से आए 41 इंटरनेट मीडिया इन्फ्लुएंसर से मुलाकात के दौरान यह बात कही।

राज्यपाल ने कहा कि माओवाद का प्रभाव कम होने के साथ बस्तर में स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क और रोजगार के क्षेत्र में तेजी से काम हो रहा है तथा लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। बस्तर के बच्चों में शिक्षा के प्रति उत्साह बढ़ा है और गांवों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से बेहतर सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है। रोजगार के अवसर बढ़ने से विकास की गति और तेज होगी।

तीन दिन बस्तर में रहे इन्फ्लुएंसर

सेवा संकल्प अभियान के तहत रायपुर पहुंचे इन इन्फ्लुएंसर ने तीन दिन बस्तर में बिताए। उन्होंने माओवाद प्रभावित रहे क्षेत्रों, गांवों और पर्यटन स्थलों का भ्रमण कर स्थानीय लोगों से संवाद किया। इन्फ्लुएंसर ने बताया कि उन्हें बस्तर में शांति और सुकून का अनुभव हुआ। प्राकृतिक सुंदरता के साथ सड़क संपर्क और पुनर्वास व रोजगार के प्रयास भी नजर आए।

5 करोड़ लोगों तक पहुंचेगी बस्तर की कहानी

पर्यटन मंडल के प्रबंध संचालक सौमिल रंजन चौबे ने बताया कि इन 41 इन्फ्लुएंसर के इंटरनेट मीडिया मंचों से पांच करोड़ से अधिक लोग जुड़े हैं। इन्फ्लुएंसर ने बस्तर में अपने अनुभवों को इंटरनेट मीडिया के माध्यम से साझा करने की बात कही है। इससे बस्तर में आए सकारात्मक बदलाव की तस्वीर देश और दुनिया के सामने आएगी।