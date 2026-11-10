छत्तीसगढ़ में गांव-गांव तक पहुंचेगी सड़क, 280 बसाहटों के लिए ₹804 करोड़ का प्रस्ताव, 373 पुल भी शामिल

नईदुनिया प्रतिनिधि, बस्तर। नक्सलवाद से मुक्त हुए बस्तर संभाग के दूरस्थ गांवों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए सड़क निर्माण की रफ्तार बढ़ाई जा रही है। संभाग की 485 बसाहटों में सड़क कार्यों को मंजूरी मिल चुकी है। इसके अलावा 280 अन्य बसाहटों को जोड़ने के लिए 263 सड़कों के प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजे गए हैं। इन पर 804.06 करोड़ रुपए की लागत आएगी और सड़कों की कुल लंबाई 841.82 किलोमीटर होगी। वहीं 474 बसाहटों की डीपीआर तैयार की जा रही है।

उप मुख्यमंत्री की मांग पर केंद्र का सकारात्मक रुख उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बस्तर की भौगोलिक चुनौतियों और नक्सल मुक्त गांवों की जरूरतों को देखते हुए केंद्र से नियमों में विशेष छूट देने का आग्रह किया था। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पर सकारात्मक रुख दिखाते हुए सड़क और पुलों से जुड़ी प्रगति की जानकारी साझा की।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण में दो बैच योजना के चौथे चरण में बस्तर संभाग में काम अलग-अलग चरणों में चल रहा है। पहले बैच में 234 बसाहटों को सड़क से जोड़ने की स्वीकृति मिल चुकी है। इनमें बस्तर की 87, कांकेर की 41, कोंडागांव की 34, बीजापुर की 44, सुकमा की 16 और दंतेवाड़ा की 12 बसाहटें हैं। दूसरे बैच के लिए सातों जिलों की 754 बसाहटों के प्रस्ताव बनाए गए हैं। इनमें सुकमा की 146, कांकेर की 140, नारायणपुर की 136, बीजापुर की 125, बस्तर की 114, दंतेवाड़ा की 63 और कोंडागांव की 31 बसाहटें शामिल हैं।