बस्तर दशहरे में भीतर रैनी रस्म के दौरान रथ के नीचे आया ग्रामीण, एक की मौत और दूसरे का कटा पैर

नईदुनिया,जगदलपुर: विश्वप्रसिद्ध बस्तर दशहरे से एक बेहद दुखद और झकझोर देने वाली खबर सामने आई है। बस्तर दशहरे की महत्वपूर्ण 'भीतर रैनी' रस्म के दौरान बुधवार को रथ खींचने के समय एक बड़ा हादसा हो गया। इस दर्दनाक दुर्घटना में रथ की चपेट में आने से एक ग्रामीण की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे ग्रामीण का पैर कट गया। गंभीर रूप से घायल ग्रामीण को तत्काल उपचार के लिए महारानी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है।

भीतर रैनी रस्म के दौरान हुआ हादसा प्राप्त जानकारी के अनुसार, विश्वप्रसिद्ध बस्तर दशहरा अपने अनूठे अनुष्ठानों और पारंपरिक रथ परिक्रमा के लिए देश-दुनिया में विख्यात है। बुधवार को भीतर रैनी की रस्म के दौरान पारंपरिक रूप से विशाल रथ खींचा जा रहा था। इसी दौरान अनियंत्रित स्थिति के चलते दो ग्रामीण इस भीषण हादसे की चपेट में आ गए। हादसे के बाद रथ खींच रहे लोगों के बीच अफरा-तफरी और चीख-पुकार मच गई। एक ग्रामीण ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि दूसरे ग्रामीण को गंभीर हालत में आनन-फानन में अस्पताल पहुंचाया गया।