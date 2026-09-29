2007 में बांग्लादेश से घुसपैठ, संबलपुर में जाली दस्तावेज बनवाए, जेल से छूटते ही बेमेतरा पुलिस के हत्थे चढ़ा 13 अपराधों का आरोपी

नईदुनिया न्यूज, बेमेतरा। अवैध अप्रवासियों और बिना वैध दस्तावेजों के रह रहे संदिग्ध लोगों की पहचान के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत बेमेतरा पुलिस ने एक संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिक को पकड़ा है। पुलिस के अनुसार, आरोपी की पहचान मो. मोकसादूल आलम कालू उर्फ मो. मोकसेद अली उर्फ कालू (35) पिता मो. नूरूल हुसैन, उम्र 35 वर्ष, निवासी मोजफ्फर नगर, पार्बतीपुर, पौरासावा, दिनाजपुर, बांग्लादेश के रूप में हुई है। जांच में उसके वर्ष 2007 में भारत आने और ओडिशा के संबलपुर में कथित रूप से फर्जी पहचान दस्तावेज बनवाने की जानकारी सामने आई है। पुलिस के मुताबिक आरोपित के खिलाफ बेमेतरा, कबीरधाम और राजनांदगांव जिलों के विभिन्न थानों में चोरी, नकबजनी, आर्म्स एक्ट और आबकारी अधिनियम से जुड़े करीब 13 मामले दर्ज हैं। दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसे 28 सितंबर को रायपुर स्थित होल्डिंग सेंटर भेजा गया है।

कपड़ा एवं बर्तन बेचने की आड़ में चोरी की वारदातें आरोपी बिना वैध वीजा एवं पासपोर्ट के भारत में रह रहा था। वह अलग-अलग जिलों में कपड़ा एवं बर्तन बेचने के नाम पर किराए से मकान लेकर गांव-गांव एवं गली-मोहल्लों में घूमता था और चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था। जिस क्षेत्र में वह किराए से रहता था, वहां चोरी की वारदातें करने की बात जांच में सामने आई है।

किराए के मकान में आते थे सहयोगी आरोपी के किराए के मकान में रहने के दौरान उसके अन्य साथी भी आते थे और उनके साथ मिलकर भी चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। वर्ष 2019 में आरोपित द्वारा सूमोन खान के साथ मिलकर बेमेतरा एवं कवर्धा क्षेत्र में 7-8 चोरी की वारदातें किए जाने की जानकारी भी जांच में सामने आई है। आरोपित के खिलाफ 13 प्रकरण दर्ज आरोपी के विरुद्ध जिला बेमेतरा, कबीरधाम एवं राजनांदगांव के विभिन्न थानों में चोरी, नकबजनी, आर्म्स एक्ट एवं आबकारी अधिनियम से संबंधित लगभग 13 प्रकरण दर्ज हैं। वर्ष 2019 में बेमेतरा एवं कवर्धा तथा वर्ष 2021, 2024 एवं 2026 में राजनांदगांव जिले में चोरी, नकबजनी, आबकारी एवं आर्म्स एक्ट के प्रकरणों में जेल जा चुका है। आरोपित 23 सितम्बर को जेल से छूटने के बाद पुनः बेमेतरा क्षेत्र में चोरी करने की नीयत से घूमने की जानकारी मिलने पर पुलिस गिरफ्तार किया।