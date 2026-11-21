नईदुनिया प्रतिनिधि, बेमेतरा: छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में महिला शिक्षकों ने स्कूल प्राचार्य पर मैटरनिटी लीव के एवज में 60 हजार रुपये मांगने का गंभीर आरोप लगाया है। स्कूल में पदस्थ संविदा महिला शिक्षकों ने कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाईं से मुलाकात कर प्राचार्य जीआर चतुर्वेदी के खिलाफ लिखित शिकायत की है।

आरोप है कि रकम न देने पर प्राचार्य ने वेतन में कटौती करने और नौकरी से निकालने की धमकी दी। इसके साथ ही स्कूल में कार्यरत 16 महिला शिक्षकों से 10-10 हजार रुपये मांगे जाने और पैसे न देने पर गोपनीय प्रतिवेदन (सीआर) खराब करने की धमकी देने का आरोप भी लगाया गया है।

दाढ़ी आत्मानंद स्कूल का मामला, 16 शिक्षकों पर दबाव का आरोप यह पूरा प्रकरण जिले के दाढ़ी स्थित स्वामी आत्मानंद स्कूल से जुड़ा है। शिकायतकर्ता महिला शिक्षकों का कहना है कि दबाव और वसूली की यह स्थिति केवल एक मामले तक सीमित नहीं है, बल्कि स्कूल की 16 अन्य महिला संविदा शिक्षकों पर भी दबाव बनाया जा रहा है। सीआर बिगाड़ने व नौकरी से हटाने की धमकी: शिक्षकों के अनुसार, उनसे सीआर खराब करने और सेवा से बाहर निकलवाने की धमकी देकर 10-10 हजार रुपये की मांग की गई। कलेक्टर के समक्ष शिकायत पहुंचने के बाद मामले में जांच के निर्देश दिए गए हैं।