भिलाई के सुपेला फ्लाईओवर पर पलटा लोहे के तारों से भरा ट्रक, ड्राइवर को झपकी आने से हुआ हादसा

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिलाई। दुर्ग-भिलाई के व्यस्त सुपेला फ्लाईओवर पर मंगलवार को लोहे के तारों से लदा एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन घटना के बाद फ्लाईओवर पर कुछ समय के लिए अफरा-तफरी की स्थिति निर्मित हो गई। ट्रक पलटने से यातायात भी प्रभावित हुआ और सड़क के दोनों ओर वाहनों की कतार लग गई।

जानकारी के अनुसार ट्रक रायपुर से लोहे के तारों का सामान लेकर महाराष्ट्र की ओर जा रहा था। इसी दौरान सुपेला फ्लाईओवर पर वाहन चला रहे ड्राइवर प्रकाश सिंह रावत को नींद की झपकी आ गई। इससे ट्रक पर उसका नियंत्रण नहीं रहा और वाहन डिवाइडर से टकराने के बाद सड़क पर पलट गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रक का एक टायर भी फट गया। यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने मौके पर पुलिस के जवान डटे रहे l