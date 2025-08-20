मेरी खबरें
    भिलाई की सड़क पर सरेआम रोमांस, Girlfriend को बाइक की टंकी पर बैठाकर कर रहा था ऐसी हरकत

    भिलाई टाउनशिप के सेक्टर 10 क्षेत्र में एक युवक और युवती खुलेआम बाइक पर सवार होकर आपत्तिजनक हरकतें कर रहे थे। जिसका लोगों ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए युवक को गिरफ्तार कर लिया है।

    By Mahendra Kumar Sahu
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Wed, 20 Aug 2025 10:09:47 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 20 Aug 2025 10:09:47 AM (IST)
    बाइक पर खुले आम रोमांस करने वाला युवक गिरफ्तार

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भिलाई: टाउनशिप की सड़कों पर ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए युवक-युवती के अशोभनीय कृत्य का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से फैल रहा है। यह दृश्य बीएसपी के टाउनशिप सेक्टर-10 क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां क्रमांक सीजी 07-सीक्यू 7820 बुलेट मोटरसाइकिल पर बैठकर युवक-युवती खुलेआम रोमांस करते नजर आए।

    युवती मोटरसाइकिल की टंकी पर बैठी थी और अपने साथी को लिपटकर झूमती दिख रही है। राहगीरों ने यह दृश्य देखकर वीडियो बना लिया, जो इंटरनेट पर वायरल हो गया। लोगों का कहना है कि यह हरकत न केवल शर्मनाक है बल्कि सड़क पर चलने वालों के लिए खतरनाक भी हो सकती थी। मामले में पुलिस ने सेक्टर-6 भिलाई निवासी आरोपित वाहन चालक मनीष(21) को गिरफ्तार कर लिया है।

    लोगों में नाराजगी, पुलिस हरकत में

    वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने कड़ी नाराजगी जताई है। आमजन का कहना है कि यह हरकत सामाजिक मर्यादाओं के खिलाफ है और ट्रैफिक नियमों की खुली अवहेलना है। वहींए इस मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक(यातायात) ऋचा मिश्रा ने बताया कि मोटरसाइकिल सवार युवक-युवती ने सड़क सुरक्षा के नियमों का खुला उल्लंघन किया है। इस पर संबंधित थाना पुलिस और ट्रैफिक विभाग को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। मामले में भिलाई नगर पुलिस ने धारा 281 बीएनएस एवं मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 184,129,194(डी) के तहत वाहन चालक मनीष के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर उसे गिरफ्तार कर लिया।

    भिलाई में पहले भी हो चुकी है ऐसी घटना

    गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं है जब भिलाई की सड़कों पर इस तरह की घटना सामने आई हो। इससे पहले भी सेक्टर-9 अस्पताल के पास एक युवक-युवती का अशोभनीय वीडियो वायरल हुआ था। जिसमें उन्होंने सड़क पर ही रोमांटिक हरकतें कर नियमों और सामाजिक मर्यादाओं की धज्जियां उड़ाई थीं। लगातार इस तरह की घटनाएं होना शहर की छवि को धूमिल करता है और ट्रैफिक सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा है।

    यातायात नियमों की अनदेखी आम बात

    भिलाई में बिना हेलमेट चलना, ट्रिपल सवारी करना और तेज गति से वाहन दौड़ाना आम हो चुका है। इसके बावजूद पुलिस की सख्ती अक्सर इन नियम तोड़ने वालों को रोक पाने में नाकाम साबित हो रही है। अब वायरल वीडियो के बाद पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सड़कों पर इस तरह का नजारा कैसे हो रहा है।

