भिलाई की सड़क पर सरेआम रोमांस, Girlfriend को बाइक की टंकी पर बैठाकर कर रहा था ऐसी हरकत

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिलाई: टाउनशिप की सड़कों पर ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए युवक-युवती के अशोभनीय कृत्य का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से फैल रहा है। यह दृश्य बीएसपी के टाउनशिप सेक्टर-10 क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां क्रमांक सीजी 07-सीक्यू 7820 बुलेट मोटरसाइकिल पर बैठकर युवक-युवती खुलेआम रोमांस करते नजर आए।

युवती मोटरसाइकिल की टंकी पर बैठी थी और अपने साथी को लिपटकर झूमती दिख रही है। राहगीरों ने यह दृश्य देखकर वीडियो बना लिया, जो इंटरनेट पर वायरल हो गया। लोगों का कहना है कि यह हरकत न केवल शर्मनाक है बल्कि सड़क पर चलने वालों के लिए खतरनाक भी हो सकती थी। मामले में पुलिस ने सेक्टर-6 भिलाई निवासी आरोपित वाहन चालक मनीष(21) को गिरफ्तार कर लिया है।