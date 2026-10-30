अहिवारा के भाजपा विधायक डोमनलाल कोर्सेवाड़ा का निधन, हैदराबाद में इलाज के दौरान हुई मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिलाई। अहिवारा विधायक डोमनलाल कोर्सेवाड़ा नहीं रहे। शुक्रवार दोपहर हैदराबाद में उनका निधन हो गया। वे फेफड़ों में संक्रमण की समस्या से जूझ रहे थे और करीब 22 दिनों से हैदराबाद के यशोदा अस्पताल में भर्ती थे। इससे पहले रायपुर और दुर्ग के अस्पतालों में भी उनका उपचार कराया गया था। उनके निधन की खबर से अहिवारा विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं में शोक है। शिक्षक से जनसेवक बने कोर्सेवाड़ा ने अपने सहज व्यवहार, सादगी और क्षेत्र के विकास के प्रति प्रतिबद्धता से अलग पहचान बनाई थी।

डोमनलाल कोर्सेवाड़ा का सार्वजनिक जीवन शिक्षा के क्षेत्र से शुरू हुआ। जनवरी 1972 में सहायक शिक्षक के रूप में शिक्षा विभाग में सेवा शुरू करने वाले कोर्सेवाड़ा ने करीब 34 वर्षों तक विद्यार्थियों का भविष्य संवारा। शिक्षक के रूप में उनकी पहचान ऐसी बनी कि लोग उन्हें स्नेह से 'गुरुजी' कहने लगे। उनके लिए शिक्षा केवल पाठ्यक्रम पूरा करने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य गढ़ने का जरिया थी। यही शिक्षक भाव उनके राजनीतिक जीवन में भी दिखाई दिया।

12 वर्ष तक रहे सांसद के निज सहायक राजनीति में आने से पहले उन्होंने करीब 12 वर्षों तक पूर्व सांसद ताराचंद साहू के निज सहायक के रूप में काम किया। इस दौरान उन्हें जनसरोकारों को करीब से समझने और क्षेत्र के लोगों के बीच काम करने का अवसर मिला। ताराचंद साहू के मार्गदर्शन ने उनके राजनीतिक व्यक्तित्व को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सक्रिय राजनीति में आने के लिए उन्होंने शासकीय सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए। अहिवारा के पहले विधायक बने वर्ष 2008 में परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई अहिवारा विधानसभा सीट से कोर्सेवाड़ा पहली बार विधायक निर्वाचित हुए। इस तरह वे नवगठित विधानसभा क्षेत्र के पहले विधायक बने। वर्ष 2013 में भाजपा ने उन्हें टिकट नहीं दिया और सांवलाराम डाहरे को प्रत्याशी बनाया। कोर्सेवाड़ा ने पार्टी के फैसले को सहजता से स्वीकार किया और संगठन के साथ जुड़े रहे। वर्ष 2018 में भी पार्टी ने डाहरे पर भरोसा जताया।