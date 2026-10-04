भिलाई में छह साल की मासूम से दरिंदगी, आरोपित मकान मालिक गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिलाई। छत्तीसगढ़ के भिलाई अंतर्गत खुर्सीपार थाना क्षेत्र से मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक 45 वर्षीय मकान मालिक ने अपने ही मकान में किराए पर रहने वाले परिवार की महज छह साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की जघन्य वारदात को अंजाम दिया। यह दिल दहला देने वाली घटना दो अक्टूबर की बताई जा रही है। पीड़ित परिवार आरोपित दिलावर यादव के मकान में किराएदार के रूप में निवास करता है। आरोपित ने बच्ची के अकेलेपन का फायदा उठाकर उसके साथ यह दरिंदगी की।

वारदात के बाद सहमी मासूम बच्ची डर के कारण तुरंत परिजनों को कुछ नहीं बता सकी। हालांकि, घटना के कुछ समय बाद जब बच्ची की शारीरिक स्थिति बिगड़ने लगी और वह दर्द से कराहने लगी, तब परिजनों को किसी अनहोनी का संदेह हुआ। बच्ची की गंभीर हालत को देखते हुए परिजन उसे तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचे। अस्पताल में चिकित्सकों ने बच्ची का गहन परीक्षण किया, जिसमें उसके साथ गंभीर यौन अपराध होने की स्पष्ट पुष्टि हुई। चिकित्सकीय पुष्टि के बाद पीड़ित परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई।