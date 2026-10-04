भिलाई में छह साल की मासूम से दरिंदगी, आरोपित मकान मालिक गिरफ्तार
भिलाई के खुर्सीपार क्षेत्र में 45 वर्षीय मकान मालिक दिलावर यादव पर छह साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म का आरोप लगा है। दो अक्टूबर को हुई इस घटना का खुला...और पढ़ें
Publish Date: Sun, 04 Oct 2026 04:20:34 PM (IST)Updated Date: Sun, 04 Oct 2026 06:23:06 PM (IST)
पुलिस की कार्रवाई से जुड़ी प्रतीकात्मक तस्वीर। - पुलिस
HighLights
- भिलाई में छह साल की मासूम से दरिंदगी
- मकान मालिक दिलावर यादव गिरफ्तार
- डॉक्टरी जांच में घिनौने अपराध की पुष्टि
नईदुनिया प्रतिनिधि, भिलाई। छत्तीसगढ़ के भिलाई अंतर्गत खुर्सीपार थाना क्षेत्र से मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक 45 वर्षीय मकान मालिक ने अपने ही मकान में किराए पर रहने वाले परिवार की महज छह साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की जघन्य वारदात को अंजाम दिया। यह दिल दहला देने वाली घटना दो अक्टूबर की बताई जा रही है। पीड़ित परिवार आरोपित दिलावर यादव के मकान में किराएदार के रूप में निवास करता है। आरोपित ने बच्ची के अकेलेपन का फायदा उठाकर उसके साथ यह दरिंदगी की।
वारदात के बाद सहमी मासूम बच्ची डर के कारण तुरंत परिजनों को कुछ नहीं बता सकी। हालांकि, घटना के कुछ समय बाद जब बच्ची की शारीरिक स्थिति बिगड़ने लगी और वह दर्द से कराहने लगी, तब परिजनों को किसी अनहोनी का संदेह हुआ। बच्ची की गंभीर हालत को देखते हुए परिजन उसे तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचे। अस्पताल में चिकित्सकों ने बच्ची का गहन परीक्षण किया, जिसमें उसके साथ गंभीर यौन अपराध होने की स्पष्ट पुष्टि हुई। चिकित्सकीय पुष्टि के बाद पीड़ित परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई।
पुलिस की त्वरित कार्रवाई और गिरफ्तारी
डॉक्टरी रिपोर्ट सामने आते ही पीड़ित परिवार सीधे खुर्सीपार थाने पहुंचा और आरोपित मकान मालिक के खिलाफ नामजद शिकायत दर्ज कराई। छह वर्षीय मासूम से जुड़े इस संवेदनशील मामले को पुलिस प्रशासन ने अत्यंत गंभीरता से लिया। उच्चाधिकारियों के निर्देश पर पुलिस टीम ने बिना किसी देरी के त्वरित कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने दबिश देकर आरोपित दिलावर यादव को उसके ठिकाने से हिरासत में ले लिया और सघन पूछताछ के बाद उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया।
साक्ष्य जुटाने में जुटी पुलिस टीम
खुर्सीपार थाना पुलिस आरोपित के विरुद्ध कठोर वैधानिक धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच आगे बढ़ा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि घटनास्थल का मुआयना करने के साथ ही फॉरेंसिक व अन्य आवश्यक कानूनी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। पुलिस इस मामले में मजबूत चार्जशीट तैयार कर रही है ताकि आरोपित को अदालत से कड़ी सजा दिलाई जा सके और पीड़ित परिवार को न्याय मिले।