    By Digital DeskEdited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Mon, 22 Dec 2025 02:12:14 PM (IST)Updated Date: Mon, 22 Dec 2025 02:12:14 PM (IST)
    Bhilai में रॉन्ग साइड से आ रही पिकअप ने सूमो को मारी जोरदार टक्कर, चालक की मौके पर मौत
    सूमो और पिकअप वाहन के बीच जबरदस्त टक्कर। (फोटो- नईदुनिया प्रतिनिधि)

    HighLights

    1. दुर्ग-पथरिया मार्ग पर सूमो-पिकअप की भीषण टक्कर हुई।
    2. सूमो चालक अमन कुमार की मौके पर मौत।
    3. पिकअप चालक पर लापरवाही से वाहन चलाने का आरोप।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भिलाई। नंदिनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत दुर्ग-पथरिया अहिवारा रोड पर रविवार दोपहर सूमो और पिकअप वाहन के बीच हुई भीषण आमने-सामने की टक्कर में सूमो चालक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा ग्राम देउरझाल स्थित वीएनआर कंपनी के पास हुआ।

    पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, अमन कुमार बंधे अपने साडू भाई की सूमो लेकर अपने गृह ग्राम गिरहोला से ससुराल नंदिनी खुंदनी जा रहे थे। दोपहर करीब 2:30 बजे अहिवारा-पथरिया मुख्य मार्ग पर विपरीत दिशा से आ रही पिकअप के चालक ने तेज व लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाते हुए सूमो को टक्कर मार दी।


    टक्कर इतनी जोरदार थी कि अमन कुमार की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। घटना के बाद पिकअप वाहन सड़क से नीचे उतर गया। नंदिनी पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर लिया है। मृतक के पिता बृजभूषण लाल की रिपोर्ट पर आरोपी पिकअप चालक के खिलाफ 106 बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू कर दी गई है।

    लोगों ने प्रशासन से की मांग

    इस संबंध में नंदिनी थाना प्रभारी पारस ठाकुर ने बताया कि मर्ग कायम कर हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। वहीं, स्थानीय लोगों ने नंदिनी-खुंदनी मार्ग पर लगातार हो रहे सड़क हादसों पर चिंता जताते हुए प्रशासन से स्पीड कंट्रोल, साइन बोर्ड और अन्य सुरक्षा उपाय तत्काल लागू करने की मांग की है।

