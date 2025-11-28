सुरक्षा में लापरवाही पर भिलाई इस्पात संयंत्र का बड़ा एक्शन, BSP के दो जीएम निलंबित, कई अफसरों को चेतावनी

नईदुनिया प्रतिनिधि ,भिलाई। भिलाई इस्पात संयंत्र में हाल ही में कार्यस्थल पर हुई मृत्यु एवं कर्मियों के चोटिल होने जैसी गंभीर दुर्घटनाओं के बाद संयंत्र के शीर्ष प्रबंधन ने सुरक्षा को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। प्रबंधन ने दोहराया है कि असुरक्षित कार्य और असुरक्षित कार्यप्रणाली के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस की नीति पहले की तरह आगे भी सख्ती से लागू रहेगी।

दुर्घटनाओं के कारणों और सुरक्षा संबंधी चूकों की गंभीरता को देखते हुए कठोर प्रशासनिक कार्रवाई की गई है। सिंटर प्लांट–3 के एक महाप्रबंधक शंकर मोरी तथा ऊर्जा प्रबंधन विभाग के एक महाप्रबंधक सुब्रमनी रमनी को निलंबित कर दिया गया है। वहीं ऊर्जा प्रबंधन विभाग के दो कार्यपालकों प्यारेलाल देशमुख व विनय कुमार को चेतावनी पत्र जारी किए गए हैं तथा प्लेट मिल के दो महाप्रबंधकों सुधाकर व पद्नाभन को एडवाइजरी पत्र दिए गए हैं।