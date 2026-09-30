कैसे बढ़ेंगी खेल प्रतिभाएं: 27 साल, 5 परिषदें, 2 बार बेदखली, भिलाई-3 का मिनी स्टेडियम आज भी अधूरा

कोमल वर्मा, नईदुनिया , भिलाई। नगर निगम भिलाई-चरोदा का एक और पंचवर्षीय कार्यकाल इस वर्ष दिसंबर में समाप्त होने जा रहा है। मौजूदा महापौर निर्मल कोसरे एवं निर्वाचित पार्षदों का कार्यकाल पूरा होने की कगार पर है लेकिन भिलाई-3 का बहुप्रतीक्षित मिनी स्टेडियम इस बार भी अपनी पूर्णता की राह ताकता ही रह गया।

लगभग 27 वर्षों के लंबे अंतराल में पांच निर्वाचित परिषदों के बदलाव और दो बार व्यापक बेदखली अभियान चलाए जाने के बावजूद स्टेडियम का निर्माण पूरा न होना स्थानीय प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। 1998 से शुरू हुई कहानी दरअसल, इस मिनी स्टेडियम की कहानी वर्ष 1998 से शुरू होती है जब तत्कालीन विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण साडा भिलाई-दुर्ग द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई थी। उस समय अविभाजित पाटन के तत्कालीन विधायक भूपेश बघेल के विशेष प्रयासों से स्टेडियम निर्माण की योजना को गति मिली थी। निर्माण में बाधा बन रही कुंदरा पारा बस्ती को हटाकर वहां के निवासियों को विश्व बैंक कॉलोनी के समीप गुरु घासीदास नगर में व्यवस्थित रूप से बसाया गया था। हालांकि यह उत्साह अधिक समय तक नहीं टिक सका।

1999 में ठप पड़ा निर्माण वर्ष 1999 में साडा को भंग कर भिलाई-चरोदा को स्वतंत्र नगर पालिका का दर्जा दे दिया गया। निकाय के पुनर्गठन के साथ ही स्टेडियम का निर्माण कार्य ठप पड़ गया। समय बीतने के साथ खाली कराई गई जमीन पर एक बार फिर अतिक्रमण बढ़ा और कुंदरा पारा बस्ती पुन: आबाद हो गई। दुकानें संचालित स्टेडियम अधूरा निगम प्रशासन ने स्टेडियम निर्माण के नाम पर जीई रोड और राम मंदिर वाले छोर पर कुछ व्यावसायिक दुकानों का निर्माण जरूर कराया और उनकी नीलामी भी कर दी। वर्तमान में इन अधिकांश दुकानों में व्यावसायिक गतिविधियां संचालित हो रही हैंए लेकिन मुख्य मिनी स्टेडियम का निर्माण कार्य जस का तस अटका रहा।