CG Murder: बर्थडे मनाने के देर रात स्कूल कैंपस में घुसे दोस्त, मामूली विवाद में युवक की ईंट-पत्थर मारकर बेरहमी से हत्या

नईदुनिया प्रतिनिधि,भिलाई: नेवई थाना क्षेत्र के अंतर्गत एचएससीएल कालोनी के स्कूल में जन्मदिन मनाने के बाद उपजे विवाद पर पांच आरोपितों ने मिलकर एक की हत्या कर दी। नेवई पुलिस ने दो अपचारी बालक सहित तीन आरोपितों को हिरासत में लिया। वहीं एक अपचारी बालक सहित दो आरोपित फरार बताए जाते हैं। घटना सोमवार रात्रि करीब 11.30 से 12 बजे के आसपास हुई।

दीवार फांद कर पहुंचे अंदर नगर पुलिस अधीक्षक सत्य प्रकाश तिवारी ने बताया कि कल देर रात एचएससीएल कालोनी के एक स्कूल में नाबालिग किशोर का बर्थडे मनाने के लिए कुछ युवक एकत्रित हुए थे। स्कूल परिसर में गेट में ताला लगा होने के बावजूद दीवार फांद कर अंदर पहुंचे थे। जन्मदिन का केक काटे जाने के बाद रोहन कुमार ठाकुर उर्फ मंकी का अन्य मौजूद युवको के साथ विवाद हो गया।