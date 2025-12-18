भाजयुमो जिला अध्यक्षों की घोषणा जल्द, प्रदेश के सभी संभागों से सौंपा गया तीन-तीन नामों का पैनल

टी.सूर्याराव, नईदुनिया भिलाई। भारतीय जनता पार्टी की युवा इकाई भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) में संगठनात्मक नियुक्तियों की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है। प्रदेशभर में भाजयुमो के 36 जिला अध्यक्षों की घोषणा दिसंबर अंत तक किए जाने की संभावना है। इसके लिए प्रदेश संगठन ने सभी जिलों से तीन-तीन नामों का पैनल पहले ही मंगवा लिया है।

प्रदेश संगठन सूत्रों के अनुसार जिला अध्यक्षों की नियुक्ति में संगठनात्मक क्षमता, सक्रियता, 32 वर्ष आयु सीमा और पूर्व कार्य अनुभव जैसे मापदंडों को प्राथमिकता दी जा रही है। अधिकांश जिलों से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार तीन नाम भेजे गए हैं, हालांकि कुछ स्थानों पर स्थानीय समन्वय की कमी भी सामने आई है।

रायपुर संभाग : 6 जिले: रायपुर संभाग के अंतर्गत रायपुर शहर (रायपुर नगर), रायपुर ग्रामीण (रायपुर ग्रामीण), बलौदाबाज़ार, धमतरी, गरियाबंद और महासमुंद जिले शामिल हैं। इन सभी जिलों से तीन-तीन नामों का पैनल प्रदेश संगठन को सौंप दिया गया है। रायपुर संभाग को संगठन की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दुर्ग संभाग : 8 जिले: दुर्ग संभाग में दुर्ग शहर (दुर्ग नगर), भिलाई, बालोद, बेमेतरा, कबीरधाम (कवर्धा), राजनांदगांव, खैरागढ़–छुईखदान–गंडई तथा मोहला–मानपुर–अंबागढ़ चौकी जिले शामिल हैं। भिलाई जिले से आपसी समन्वय न बन पाने के कारण तीन के स्थान पर पांच नामों का पैनल भेजा गया है, जिसे लेकर संगठन में चर्चा तेज है। अब अंतिम निर्णय प्रदेश नेतृत्व पर निर्भर करेगा।