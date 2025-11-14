मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    भिलाई स्टील प्लांट में आग से हादसा, BSP में ठेका श्रमिक की मौत, सुरक्षा लापरवाही पर प्रबंधन के खिलाफ FIR दर्ज

    MP News: भिलाई इस्पात संयंत्र के एसएमएस-2 कंटिनुअस कास्टिंग शाप, कास्टर नंबर- 06 में बीते 25 अप्रैल 2023 को हुए हादसे में गंभीर रूप से झुलसे ठेका श्रमिक रंजीत सिंह (38) की उपचार के दौरान मौत हो गई थी।

    By Digital Desk
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Fri, 14 Nov 2025 04:58:04 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 14 Nov 2025 05:03:47 PM (IST)
    भिलाई स्टील प्लांट में आग से हादसा, BSP में ठेका श्रमिक की मौत, सुरक्षा लापरवाही पर प्रबंधन के खिलाफ FIR दर्ज
    भिलाई स्टील प्लांट में आग हादसा

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भिलाई। भिलाई इस्पात संयंत्र के एसएमएस-2 कंटिनुअस कास्टिंग शाप, कास्टर नंबर- 06 में बीते 25 अप्रैल 2023 को हुए हादसे में गंभीर रूप से झुलसे ठेका श्रमिक रंजीत सिंह (38) की उपचार के दौरान मौत हो गई थी।

    घटना के संबंध में थाना भिलाई भट्टी में मर्ग क्रमांक 18/2023 दर्ज किया गया था, जिसकी जांच उपरांत मौत के कारणों और जिम्मेदारी तय करते हुए संयंत्र प्रबंधन के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है।

    भट्ठी पुलिस के अनुसार मृतक रंजीत सिंह मेसर्स मारुति कंस्ट्रक्शन में ठेका श्रमिक के रूप में कार्यरत था। घटना के दिन दोपहर लगभग 3.15 बजे वह इक्विपमेंट कुलिंग पाइप लाइन को बदलने के लिए पाइप शिफ्टिंग का कार्य कर रहा था। इसी दौरान कार्यस्थल में मौजूद ज्वलनशील पदार्थ में अचानक आग लग गई।


    हादसे में रंजीत सिंह सहित अन्य ठेका श्रमिक राजू तांडी, रमेश मौर्य और अमित सिंह भी गंभीर रूप से झुलस गए थे। सभी को तत्काल बीएसपी के मेन मेडिकल पोस्ट से सेक्टर-09 अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

    घटना की गंभीरता को देखते हुए कार्यपालिक दंडाधिकारी द्वारा सभी घायलों का मरणासन्न् कथन दर्ज किया गया। रंजीत सिंह, जो 100 प्रतिशत झुलस गया था, ने 9 मई 2023 की रात लगभग 10 बजे उपचार के दौरान दम तोड़ दिया था। अस्पताल से मिली चिकित्सकीय रिपोर्ट में मृत्यु का कारण “एक्सीडेंटल बर्न” बताया गया।

    जांच के दौरान पाया गया कि कार्यस्थल पर पर्याप्त सुरक्षा उपाय न होने और आग से सुरक्षा के प्रति प्रबंधन की लापरवाही के कारण यह गंभीर दुर्घटना हुई। इसी आधार पर भट्ठी पुलिस ने भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन के विरुद्ध धारा 304ए (लापरवाही से मृत्यु), 285 भादवि के तहत प्राथमिकी दर्ज किया है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.