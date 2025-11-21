मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    CGPSC Result 2024: बीएसपी इंजीनियर यशवंत देवांगन बने डिप्टी कलेक्टर,परिवार में खुशी की लहर

    CG News: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग परीक्षा के घोषित परिणामों में भिलाई इस्पात संयंत्र के डिप्लोमा इंजीनियर यशवंत कुमार देवांगन ने शानदार सफलता हासिल करते हुए डिप्टी कलेक्टर पद पर चयन पाया है।

    By Digital Desk
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Fri, 21 Nov 2025 01:02:55 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 21 Nov 2025 01:02:55 PM (IST)
    CGPSC Result 2024: बीएसपी इंजीनियर यशवंत देवांगन बने डिप्टी कलेक्टर,परिवार में खुशी की लहर
    बीएसपी इंजीनियर यशवंत देवांगन बने डिप्टी कलेक्टर।

    HighLights

    1. छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग परीक्षा के परिणाम घोषित।
    2. बीएसपी इंजीनियर यशवंत देवांगन बने डिप्टी कलेक्टर।
    3. इलेक्ट्रिकल रिपेयर शॉप में इंजीनियरिंग एसोसिएट के रूप में कार्यरत।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भिलाई। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग परीक्षा के घोषित परिणामों में भिलाई इस्पात संयंत्र के डिप्लोमा इंजीनियर यशवंत कुमार देवांगन ने शानदार सफलता हासिल करते हुए डिप्टी कलेक्टर पद पर चयन पाया है।

    यशवंत ने कुल 769 अंक अर्जित किए। उनकी यह उपलब्धि न केवल बीएसपी के लिए गर्व का विषय है बल्कि मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास के बल पर सफलता पाने की प्रेरणादायक मिसाल भी है।

    इलेक्ट्रिकल रिपेयर शॉप में इंजीनियरिंग एसोसिएट के रूप में कार्यरत यशवंत मूलतः कोरबा के रहने वाले हैं। पॉलिटेक्निक की पढ़ाई पूरी करने के बाद वर्ष 2019 में वे बीएसपी से जुड़े। अपनी लगन और कार्य के प्रति समर्पण के चलते वे डिप्लोमा एसोसिएशन के जेडआर के रूप में भी योगदान दे चुके हैं।

    यशवंत ने बताया कि सीजीपीएससी की तैयारी के दौरान नौकरी और पढ़ाई के बीच संतुलन बनाते हुए कठोर परिश्रम किया। सीमित समय में उच्च स्तर की तैयारी करना उनके लिए चुनौतीपूर्ण था, लेकिन नियमित अध्ययन, लक्ष्य के प्रति दृढ़ निश्चय ने उन्हें सफलता के शिखर तक पहुंचाया।


    परिणाम जारी होते ही बीएसपी के कर्मचारियों और परिचितों में खुशी की लहर दौड़ गई। वर्तमान में वे अपने परिवार के साथ भिलाई टाउनशिप के मरौदा सेक्टर में रहते हैं और उनका बेटा डीपीएस भिलाई में पढ़ाई कर रहा है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.