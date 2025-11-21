CGPSC Result 2024: बीएसपी इंजीनियर यशवंत देवांगन बने डिप्टी कलेक्टर,परिवार में खुशी की लहर

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिलाई। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग परीक्षा के घोषित परिणामों में भिलाई इस्पात संयंत्र के डिप्लोमा इंजीनियर यशवंत कुमार देवांगन ने शानदार सफलता हासिल करते हुए डिप्टी कलेक्टर पद पर चयन पाया है।

यशवंत ने कुल 769 अंक अर्जित किए। उनकी यह उपलब्धि न केवल बीएसपी के लिए गर्व का विषय है बल्कि मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास के बल पर सफलता पाने की प्रेरणादायक मिसाल भी है।

इलेक्ट्रिकल रिपेयर शॉप में इंजीनियरिंग एसोसिएट के रूप में कार्यरत यशवंत मूलतः कोरबा के रहने वाले हैं। पॉलिटेक्निक की पढ़ाई पूरी करने के बाद वर्ष 2019 में वे बीएसपी से जुड़े। अपनी लगन और कार्य के प्रति समर्पण के चलते वे डिप्लोमा एसोसिएशन के जेडआर के रूप में भी योगदान दे चुके हैं।