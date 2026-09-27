भिलाई में बीएसपी प्रबंधन के खिलाफ लीजधारकों की हुंकार : पुनर्वास की लिखित गारंटी के बिना एक इंच पीछे नहीं हटेंगे

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिलाई। भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी) प्रबंधन की ओर से लीज संबंधी कार्रवाइयों और लीजधारकों के अधिकारों को लेकर असंतोष गहराता जा रहा है। रविवार को सेक्टर-6 सड़क नंबर 34 स्थित डोम शेड में नगर लीजधारक कल्याण एवं नागरिक विकास समिति की आपात बैठक आयोजित की गई।

इस बैठक में बीएसपी प्रबंधन के रवैये पर लीजधारकों ने कड़ा आक्रोश जताया। वक्ताओं ने एक स्वर में कहा कि भिलाई शहर में दशकों से निवासरत हजारों नागरिकों के मानवीय अधिकारों और हितों की अनदेखी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

पुनर्वास की लिखित गारंटी पहली शर्त बैठक को संबोधित करते हुए समिति के अध्यक्ष प्रेमसागर ने लीजधारकों का रुख स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि लीजधारक अब तक शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि वे अपने अधिकारों से समझौता करेंगे। उन्होंने दो टूक कहा कि बीएसपी प्रबंधन पहले प्रभावित परिवारों के लिए उचित और पूर्ण पुनर्वास की लिखित गारंटी दे, इसके बाद ही आगे की किसी कार्रवाई पर बात हो सकती है। बिना सम्मानजनक और ठोस वैकल्पिक व्यवस्था के किसी भी लीजधारक को बेदखल करने की कार्रवाई स्वीकार नहीं की जाएगी। जबरन कार्रवाई पर कानूनी जवाब प्रेमसागर ने चेतावनी दी कि लीजधारकों के विधिक और मानवीय अधिकारों की रक्षा हर हाल में की जाएगी। यदि प्रबंधन ने मनमाने ढंग से या जबरन बेदखली की कोशिश की, तो उसका कानूनी तरीके से पुरजोर विरोध किया जाएगा। उन्होंने बीएसपी प्रबंधन से दमनकारी रवैया त्यागकर लीजधारकों के साथ खुले मंच पर सार्थक संवाद शुरू करने की मांग की, ताकि न्यायसंगत समाधान तलाशा जा सके।