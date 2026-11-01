भिलाई में बिना लाइसेंस बेटे ने चलाई बाइक, युवक की मौत, पिता-पुत्र दोनों को जेल

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिलाई। बिना लाइसेंस बेटे को बाइक चलाने देने का खामियाजा एक पिता को जेल जाकर भुगतना पड़ा। दुर्ग में सड़क हादसे में युवक की मौत के मामले में कोर्ट ने बेटे के साथ पिता को भी जिम्मेदार ठहराया है।

बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के बेटे को बाइक चलाने की अनुमति देने पर पिता को तीन महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है। वहीं, लापरवाही और तेज रफ्तार से बाइक चलाकर हादसा करने वाले बेटे को पांच साल के सश्रम कारावास से दंडित किया गया है।