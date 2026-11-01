भिलाई में बिना लाइसेंस बेटे ने चलाई बाइक, युवक की मौत, पिता-पुत्र दोनों को जेल

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिलाई। बिना लाइसेंस बेटे को बाइक चलाने देने का खामियाजा एक पिता को जेल जाकर भुगतना पड़ा। दुर्ग में सड़क हादसे में युवक की मौत के मामले में कोर्ट ने बेटे के साथ पिता को भी जिम्मेदार ठहराया है।
बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के बेटे को बाइक चलाने की अनुमति देने पर पिता को तीन महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है। वहीं, लापरवाही और तेज रफ्तार से बाइक चलाकर हादसा करने वाले बेटे को पांच साल के सश्रम कारावास से दंडित किया गया है।
मामला चार अगस्त 2025 की रात करीब 8:30 बजे का है। कोहका स्थित इंदु आईटी स्कूल के पास तेज रफ्तार बाइक ने सामने से आ रही एक्टिवा को जोरदार टक्कर मार दी थी। टक्कर इतनी तेज थी कि एक्टिवा सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और बाद में उसकी मौत हो गई थी। घटना के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की थी।
मामले की सुनवाई सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार की अदालत में हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि बाइक चला रहा युवक नाबालिग था और उसके पास वैध लाइसेंस भी नहीं था। इसके बावजूद पिता ने उसे बाइक चलाने की अनुमति दी थी। कोर्ट ने दोनों आरोपितों को दोषी ठहराते हुए सजा का ऐलान किया।
न्यायालय के इस फैसले से साफ हो गया है कि बिना लाइसेंस वाले बच्चों को वाहन चलाने की अनुमति देने पर अभिभावकों की जिम्मेदारी भी तय होगी। मोटरयान अधिनियम के तहत वाहन मालिक को भी इसके लिए जवाबदेह माना गया है। यह फैसला उन सभी माता-पिता के लिए चेतावनी है जो अपने नाबालिग बच्चों को बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने देते हैं।
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