भिलाई-दुर्ग में निकाय चुनाव में भाजपा ने संभाली कमान... प्रभारियों की नियुक्ति, कांग्रेस की ये है चुनावी रणनीति

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिलाई। दिसंबर 2026 में प्रस्तावित नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भिलाई-दुर्ग अंचल में राजनीतिक हलचल तेज होने लगी है। भारतीय जनता पार्टी ने भिलाई, भिलाई-चरोदा और रिसाली नगर निगम के लिए प्रभारियों की नियुक्ति कर चुनावी तैयारियों की दिशा में कदम बढ़ा दिया है।

जिला और मंडल स्तर तक संगठन को जिम्मेदारियां सौंपने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई जा रही है। इसके विपरीत कांग्रेस की ओर से अभी तक निकाय चुनाव को लेकर संगठनात्मक गतिविधियां सामने नहीं आई हैं। इससे कांग्रेस की चुनावी तैयारी को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा शुरू हो गई है।

वार्ड लेवल पर भाजपा की सक्रियता बढ़ी भाजपा ने निकाय चुनाव की तैयारी को संगठनात्मक स्तर से शुरू किया है। प्रभारियों की नियुक्ति के बाद वार्डवार राजनीतिक समीकरण, संभावित प्रत्याशी, बूथ स्तर की स्थिति और स्थानीय मुद्दों को लेकर कार्यकर्ताओं के बीच गतिविधियां बढ़ने लगी हैं। पार्टी की कोशिश चुनाव से पहले संगठन को सक्रिय करने और प्रत्येक वार्ड में अपनी स्थिति मजबूत करने की दिखाई दे रही है। कांग्रेस का फोकस प्रदर्शन और आंदोलनों पर दूसरी ओर कांग्रेस की गतिविधियां फिलहाल सरकार और स्थानीय मुद्दों को लेकर होने वाले प्रदर्शन तथा आंदोलनों की तैयारियों तक अधिक केंद्रित नजर आ रही हैं। विभिन्न मुद्दों पर पार्टी की सक्रियता दिखाई दे रही है, लेकिन नगरीय निकाय चुनाव को लेकर वार्ड स्तर की बैठकें, संभावित प्रत्याशियों की सक्रियता और चुनावी रणनीति को लेकर अभी स्पष्ट तस्वीर सामने नहीं आई है।