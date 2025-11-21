CGPSC 2024 Result: छत्तीसगढ़ पीसीएस की टॉपर लिस्ट में दूसरे नंबर पर आए भिलाई के स्वप्निल वर्मा, देखें लिस्ट

मेरी खबरें
    By Digital Desk
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Fri, 21 Nov 2025 10:57:46 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 21 Nov 2025 10:57:46 AM (IST)
    भिलाई-3 के स्वप्निल वर्मा बने डिप्टी कलेक्टर।

    HighLights

    1. भिलाई-3 के स्वप्निल वर्मा बने डिप्टी कलेक्टर।
    2. PSC परीक्षा में पूरे राज्य में दूसरा स्थान।
    3. स्वप्निल ने 769.5 अंक हासिल किए हैं।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भिलाई। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (PSC) द्वारा राज्य सेवा परीक्षा 2024 का अंतिम परिणाम जारी कर दिया गया है, जिसमें भिलाई-3 के प्रतिभाशाली युवक स्वप्निल वर्मा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 769.5 अंक अर्जित किए और राज्य में द्वितीय स्थान हासिल किया। उनकी यह उपलब्धि परिवार ही नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई है।

    परिवार की पृष्ठभूमि

    शैक्षणिक रूप से हमेशा उत्कृष्ट रहे स्वप्निल के पिता जितेंद्र वर्मा एसकेएस इस्पात में GST विभाग में कार्यरत हैं, जबकि माता अर्चना वर्मा गृहिणी हैं। फिलहाल परिवार रायपुर के दीनदयाल उपाध्याय नगर, डंगनिया में निवास करता है। भिलाई-3 के मूल निवासी स्वप्निल को उनके चाचा वरिष्ठ अधिवक्ता एलबी वर्मा और छोटे चाचा नरेंद्र वर्मा का भी निरंतर मार्गदर्शन मिला।


    मेहनत और लगन का फल

    स्वप्निल के अनुसार उनका लक्ष्य प्रारंभ से ही प्रशासनिक सेवा में जाना था। रेलवे और खाद्य विभाग में चयन होने के बाद भी उन्होंने अपनी मंज़िल को प्राथमिकता दी। वे कहते हैं कि यदि उद्देश्य साफ हो तो चुनौतियाँ भी कदम-कदम पर रास्ता दिखाती हैं। कड़ी मेहनत, अनुशासित दिनचर्या और आत्मविश्वास ने उन्हें सफलता तक पहुँचाया।

    यह उपलब्धि स्वप्निल के तीसरे प्रयास में मिली। वे बताते हैं कि हर असफलता ने उन्हें और मजबूत बनाया तथा निरंतर अध्ययन, समय प्रबंधन और सकारात्मक सोच ने उनके सफर को आसान किया।

    जश्न का माहौल

    भिलाई-3 और रायपुर स्थित उनके घरों में खुशी का माहौल है। रिश्तेदार और परिचित बधाइयाँ देने उमड़ रहे हैं। अधिवक्ता एलबी वर्मा का कहना है कि स्वप्निल बचपन से ही तेज-तर्रार और लक्ष्य-सचेत रहा है। उसकी सफलता ने पूरे परिवार का सिर गर्व से ऊँचा कर दिया है।

    युवाओं के लिए संदेश

    स्वप्निल का कहना है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवा निरंतर प्रयास, उचित योजना और लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता को अपनाएँ। वे कहते हैं रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो, अपनी क्षमता पर भरोसा बनाए रखें।

