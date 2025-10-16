CG News: चरोदा बस्ती में दो गुटों में मारपीट, थाने में देर रात तक डटे रहे आक्रोशित लोग

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिलाई। भिलाई 3 थाना क्षेत्र के अंतर्गत चरोदा बस्ती में बुधवार देर रात दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसके बाद क्षेत्र में तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई। जानकारी के अनुसार, झगड़ा शुरू करने वाले युवक आपराधिक प्रवृत्ति के बताए जा रहे हैं।

आरोपियों को बाहर निकालने की मांग घटना के बाद बस्ती में आक्रोश फैल गया और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भड़क उठे। माहौल बिगड़ता देख कुछ आरोपी युवक स्वयं थाने पहुंच गए। इसके बाद आक्रोशित भीड़ भी थाने के बाहर एकत्र हो गई और आरोपियों को बाहर निकालने की मांग करने लगी।