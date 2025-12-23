होटल में चल रहा था गंदा काम, CG पुलिस ने देर रात रेड मारकर मैनेजर समेत युवतियों को किया गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि,भिलाई : शहर में देर रात उस समय अफरा-तफरी का माहौल बन गया, जब स्मृति नगर थाना पुलिस ने जुनवानी क्षेत्र में स्थित होटल क्राउड में दबिश देकर अवैध गतिविधियों का पर्दाफाश किया। होटल में देह व्यापार संचालित होने की पुख्ता सूचना मिलने पर की गई इस कार्रवाई से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई।

मामला दुर्ग जिले के स्मृति नगर थाना क्षेत्र का है। पुलिस को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि जुनवानी स्थित होटल क्राउड में बाहरी युवतियों के माध्यम से अवैध देह व्यापार कराया जा रहा है। शिकायतों की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया। देर रात मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने होटल में अचानक दबिश दी।

रेड के दौरान पुलिस ने होटल के विभिन्न कमरों की जांच की। इसी दौरान एक कमरे में बाहर से आई दो युवती पाई गईं। पूछताछ करने पर उनके जवाब संतोषजनक नहीं पाए गए, जिससे पुलिस का संदेह और गहरा गया। एक युवती फैजाबाद रोड थाना मरिपारी जिला लखनऊ उत्तरप्रदेश, एवं दूसरी युवती थाना दमन जिला दमन गुजरात की बताई जाती है। पहचान पत्र मांगने पर उन्होंने देने से इनकार किया। वहीं होटल मैनेजर प्रदीप मिश्रा निवासी ग्राम जगहथा सतना मध्यप्रदेश ने पुलिस कार्रवाई का विरोध करते हुए वाद-विवाद किया। जिससे मौके पर कानून व्यवस्था बाधित हुई। पुलिस ने मैनेजर और दोनों संदिग्ध युवतियों को गिरफ्तार कर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की और न्यायालय में पेश किया। स्मृति नगर थाना पुलिस का कहना है कि मामले में अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है।