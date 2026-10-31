रायपुर कलेक्ट्रेट परिसर में सनसनी, चौकीदार ने फांसी लगाकर दी जान

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। कलेक्ट्रेट परिसर में चौकीदार ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना सिविल लाइन थाना इलाके की है। मृतक की पहचान मृतक का नाम दिनेश कुमार पटेल पिता प्रभु राम पटेल उम्र 50 साल है। उनका पता श्री साइनगर बोरिया खुर्द आरडीए कॉलोनी थाना टिकरापारा जिला रायपुर है। बताया जा रहा है कि वे 20 लाख से अधिक के कर्जे से परेशान थे। हालांकि खुदकुशी का स्पष्ट कारण अभी सामने नहीं आया है।

सुबह मिला शव जानकारी के अनुसार दिनेश कुमार सुबह 6.50 बजे तक कलेक्ट्रेट परिसर में देखे गए थे। सुबह करीब 9 बजे उनका शव परिसर में फांसी पर लटका मिला। सूचना पर सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है।