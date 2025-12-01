नईदुनिया प्रतिनिधि, भिलाई। दुर्ग रेंज पुलिस ने फारेक्स ट्रेडिंग निवेश के नाम पर की गई 48 लाख रुपये से अधिक की ठगी का पर्दाफाश किया है। साइबर थाना दुर्ग की टीम ने आंध्रप्रदेश से दो शातिर आरोपितों को गिरफ्तार कर साइबर नेटवर्क को उजागर किया।

आरोपितों के पास से मोबाइल फोन, बैंक पासबुक और एटीएम कार्ड जब्त किए गए। दोनों को न्यायालय में पेश कर केंद्रीय जेल दुर्ग भेज दिया गया है। पुलिस आरोपितों के अन्य साथियों, बैंक खातों और लेनदेन से जुड़ी जानकारी की जांच जारी है।

शिकायतकर्ता ने नौ अक्टूबर 2025 को साइबर थाना दुर्ग में रिपोर्ट दर्ज कराई कि इंस्टाग्राम पर फारेक्स ट्रेडिंग में निवेश के लिए भेजे गए एक लिंक पर क्लिक करने के बाद उनसे कुल 48,67,500 रुपये की ठगी कर ली गई। शिकायत पर साइबर सेल ने अपराध दर्ज कर जांच शुरू की। डिजिटल फारेंसिक, साइबर ट्रैकिंग और तकनीकी जांच के आधार पर पुलिस को आरोपितों की लोकेशन आंध्रप्रदेश में होने की पुष्टि हुई। इसके बाद एक विशेष टीम को जिला अनकापल्ली भेजा गया, जहां से दोनों मुख्य आरोपितों को गिरफ्तार किया गया।