पेंट ने रंग छोड़ा, अंडरवियर हुई बदरंग, ग्राहक ने की शिकायत, दुर्ग में स्टोर मैनेजर पर मारपीट का आरोप

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिलाई। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक प्रतिष्ठित कपड़ा दुकान के मैनेजर पर ग्राहक के साथ मारपीट करने और गाली-गलौज करने का मामला प्रकाश में आया है। पूरी घटना एक कपड़े का रंग निकलने की छोटी सी शिकायत से शुरू हुई थी, जो आगे चलकर गंभीर हिंसक झड़प में बदल गई। पीड़ित ग्राहक ने इस संबंध में स्थानीय थाने में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस मामले की गहनता और निष्पक्षता से जांच में जुट गई है।
प्राप्त विस्तृत जानकारी के अनुसार, राजनांदगांव जिले के निवासी और पेशे से ज्वेलर्स कारोबारी भूपेन्द्र कुमार जैन ने 1 अक्टूबर 2026 को दुर्ग के व्यस्त पुलगांव-पोटिया रोड स्थित दुर्ग ट्रेड सेंटर में संचालित 'बी-1 मेंस फैशन' नामक रेडिमेड कपड़ों की दुकान से कुछ वस्त्र खरीदे थे। चार अक्टूबर को जब उन्होंने घर पर उस दुकान से खरीदी गई नीले रंग की पैंट पहनी, तो कुछ ही देर में उसका रंग निकलकर उनके सफेद अंडरवियर पर लग गया।
इस गुणवत्ताहीनता से नाराज होकर भूपेंद्र जैन ने 5 अक्टूबर को दुकान पहुंचकर वह पैंट दुकान के मैनेजर सह कर्मचारी विजय बैद को वापस कर दी। उस समय मैनेजर ने ग्राहक को शांत कराते हुए दो-तीन दिन के भीतर कंपनी में कपड़ा भेजकर नया कपड़ा बदलवाने का ठोस आश्वासन दिया था।
खरीदार भूपेन्द्र जैन ने अपनी शिकायत में बताया कि काफी दिन बीत जाने के बाद भी दुकान की ओर से उन्हें किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई। इसके बाद वे 15 से 22 अक्टूबर के बीच कई बार दुकान के चक्कर काट चुके थे, लेकिन उन्हें वहां से केवल टालमटोल भरे जवाब मिले और कोई भी संतोषजनक समाधान नहीं किया गया।
इसी बात से परेशान और क्षुब्ध होकर 24 अक्टूबर को उन्होंने फोन पर मैनेजर विजय बैद से इस बारे में बात की, जिसके दौरान दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस हो गई। बहस इतनी बढ़ गई कि बात सुलझने के बजाय और बिगड़ गई और उसी शाम करीब साढ़े सात बजे भूपेन्द्र जैन अपनी पत्नी भूमिका जैन के साथ स्वयं उस दुकान पर जा पहुंचे।
दुकान पर पहुंचने के बाद जब मामले को लेकर बातचीत चल रही थी, तभी आरोप है कि मैनेजर विजय बैद ने अपना आपा पूरी तरह खो दिया। उसने भूपेन्द्र जैन के साथ खुलेआम गाली-गलौज शुरू कर दी और देखते ही देखते हाथ-मुक्कों से उनके साथ बेरहमी से मारपीट करना शुरू कर दिया। इस अचानक हुए हमले में प्रार्थी के दाहिने पैर और सीने में गंभीर चोटें आईं।
हंगामे और मारपीट के दौरान जब भूपेंद्र की पत्नी भूमिका जैन बीच-बचाव करने के लिए आगे आईं, तो आरोपी ने उनके साथ भी अभद्र व्यवहार करते हुए धक्का-मुक्की की। इस पूरी हाथापाई और छीनाझपटी के दौरान भूपेंद्र के गले की कीमती सोने की चेन और उनकी पत्नी का मंगलसूत्र टूटकर गिर गया।
पीड़ित व्यापारी ने 30 अक्टूबर 2026 को थाने पहुंचकर आरोपी मैनेजर के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने प्रार्थी की शिकायत के आधार पर संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और दुकान के सीसीटीवी फुटेज, कर्मचारियों तथा अन्य साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है।